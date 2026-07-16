Resumen
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Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Odesa, en el mar Negro, alcanzó un edificio residencial y causó la muerte de dos personas, informaron el viernes autoridades locales.
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