Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Odesa, en el mar Negro, alcanzó un edificio residencial y causó la muerte de dos personas, informaron el viernes autoridades locales.

El vicealcalde de Odesa, Oleksandr Filatov, confirmó en el lugar de los hechos las muertes y el impacto del misil.

Otros funcionarios señalaron que ocho personas, entre ellas dos niños, resultaron heridas.

Añadieron que hubo daños en edificios residenciales, una institución religiosa, un centro preescolar, vehículos y otras infraestructuras civiles.

Más de cuatro años después de la invasión rusa a Ucrania, los ataques de ambos bandos se han intensificado desde hace varios meses, provocando un número creciente de víctimas civiles.

Según la ONU, junio fue el mes más letal para los civiles en Ucrania desde abril de 2022.

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En su último mensaje, el esposo de Liudmyla Dubnytska le advirtió de que probablemente sería capturado por las fuerzas rusas. Dos días después, ella lo reconoció en un vídeo de soldados ucranianos muertos difundido en redes sociales. (AFP)

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