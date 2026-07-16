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Policías ucranianos permanecen junto al cuerpo de una víctima que murió tras un ataque ruso en Odesa el 15 de julio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Oleksandr GIMANOV / AFP)
Policías ucranianos permanecen junto al cuerpo de una víctima que murió tras un ataque ruso en Odesa el 15 de julio de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Oleksandr GIMANOV / AFP)
/ OLEKSANDR GIMANOV
Por Agencia AFP

Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Odesa, en el mar Negro, alcanzó un edificio residencial y causó la muerte de dos personas, informaron el viernes autoridades locales.

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