El OIEA negocia con Moscú y Kiev para que la planta nuclear ucraniana de Zaporizhzhia no sea ningún objetivo militar ni se use para lanzar desde allí ataques, precisó hoy en Kiev el director general del organismo, Rafael Grossi, tras asegurar que hay progresos para llegar a un acuerdo.

”He tenido días de intensas consultas técnicas”, resaltó Grossi a la prensa en alusión a sus recientes viajes que lo llevaron a reunirse con los presidentes de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la semana pasada en Kiev, y de Rusia, Vladimir Putin, el martes en Moscú.

Este jueves se entrevistó con el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, en un búnker en Kiev, según un mensaje con fotos publicado por Grossi en su cuenta de Twitter.

El objetivo principal de estos encuentros es establecer una zona de protección en torno a la central de Zaporizhzhia que, situada en el sureste de Ucrania, es la planta atómica más grande de Europa y está ocupada por Rusia.

Para ello, Moscú y Kiev deben acordar “dos cosas: que no haya ataques de ninguna parte (a la planta) y que no se use para atacar a nadie”, subrayó Grossi en un encuentro con la prensa en Kiev cuya filmación fue transmitida por el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

”El trabajo continúa. Estamos haciendo progresos” en las negociaciones, dijo Grossi, y aseguró que intenta alcanzar un acuerdo “lo más rápidamente posible”, aunque no quiso estimar cuánto tiempo puede requerir el proceso.

Operada por personal ucraniano y ocupada por Rusia desde el comienzo de su invasión de Ucrania, la planta de Zaporizhzhia ha sido objeto de bombardeos y explosiones que ponen en peligro su seguridad.

Por otra parte, Grossi aseguró hoy que en Moscú les dijo a las autoridades rusas que considera “inaceptable” el secuestro del director de la planta de Zaporizhzhia, el ucraniano Ihor Murashov, quien fue detenido el 1 de octubre y liberado dos días después.

”Le dije al Gobierno ruso que el OIEA no puede reconocer las anexiones” de territorios ucranianos por parte de Rusia, comentó.

En consecuencia, para la agencia nuclear de la ONU Zaporizhzhia sigue siendo una planta ucraniana.

Grossi indicó que los cuatros especialistas que integran la misión de este organismo internacional sobre el terreno, es decir, que vigilan el funcionamiento técnico en la planta de Zaporizhzhia, gozan de plena libertad para hacer su trabajo.

”No aceptamos ninguna limitación”, explicó el director general del OIEA, y resaltó que mantiene con contactos diarios con los miembros de la misión.