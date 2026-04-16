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Un bombero trabaja para extinguir un incendio en una planta de reciclaje de materiales tras un ataque de Rusia en Kiev, Ucrania, el 16 de abril de 2026. (Foto de Serhii Okunev / AFP).
Un bombero trabaja para extinguir un incendio en una planta de reciclaje de materiales tras un ataque de Rusia en Kiev, Ucrania, el 16 de abril de 2026. (Foto de Serhii Okunev / AFP).
/ SERHII OKUNEV
Por Agencia AFP

Masivos ataques rusos contra Ucrania durante la noche dejaron al menos 16 muertos, especialmente en Kiev y la ciudad portuaria de Odesa, informaron el jueves las autoridades ucranianas, mientras las negociaciones para poner fin a cuatro años de guerra se encuentran estancadas.

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