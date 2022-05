El canciller alemán Olaf Scholz se dijo “convencido” de que Rusia no ganará la guerra en Ucrania y consideró que el presidente Vladimir Putin no “dictará” la paz.

“Putin no debe ganar su guerra. Y estoy convencido: no la ganará”, dijo el canciller, en un discurso durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

El presidente ruso, que lanzó su invasión de Ucrania hace más de tres meses, “ya no ha logrado sus objetivos estratégicos”, estimó, considerando que “una invasión de toda Ucrania” parece “hoy más alejada que en el inicio de la ofensiva”.

Esto se explica por la resistencia “impresionante” de las fuerzas ucranianas y por la reacción de los aliados occidentales, que impusieron sanciones sin precedente contra Moscú y apoyaron a Kiev, incluso militarmente.

“No hacemos nada que pueda hacer que la OTAN entre en guerra. Esto significaría una confrontación directa entre potencias nucleares”, dijo.

Pero “se trata de hacer entender a Putin que no podrá dictar la paz. Ucrania no lo aceptará y nosotros tampoco”, zanjó.

“Para mí, está claro que Putin no negociará seriamente sobre la paz hasta que no se dé cuenta de que no puede romper la resistencia de Ucrania”, opinó.

Los combates se concentran actualmente en el este del país, donde el ejército ruso intenta hacerse con el control de la ciudad de Severodonetsk.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió el miércoles más armamento pesado para contrarrestar los ataques rusos.

Scholz no hizo referencia directa a las críticas hacia su gobierno, considerado por Ucrania y por otros países del este de Europa muy cauto a la hora de entregar este tipo de armamento pesado, como tanques.

“Apreciamos todos los esfuerzos del gobierno alemán para encontrar armamento pesado” para permitir que Ucrania se defienda “pero no entiendo por qué es tan complicado”, dijo el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, también en Davos.