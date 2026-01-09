El papa León XIV dirige una meditación como parte del Jubileo de los obispos en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 25 de junio de 2025. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP)
El papa León XIV dirige una meditación como parte del Jubileo de los obispos en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 25 de junio de 2025. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP)
El papa pide un alto el fuego inmediato en Ucrania y llama a soluciones justas y duraderas
El papa pide un alto el fuego inmediato en Ucrania y llama a soluciones justas y duraderas

El papa pide un alto el fuego inmediato en Ucrania y llama a soluciones justas y duraderas

El insistió este viernes en la “urgente necesidad” de un y apeló a la comunidad internacional para que “no vacile en su compromiso de buscar soluciones justas y duraderas”.

“Hago un vehemente llamamiento a la comunidad internacional para que no vacile en su compromiso de buscar soluciones justas y duraderas que protejan a los más vulnerables y devuelvan la esperanza a las personas afectadas”, expresó el pontífice en una audiencia con el Cuerpo Diplomático en el Vaticano.

PUEDES VER: El papa pide respetar la voluntad del pueblo venezolano y soluciones sin fines partidistas

León XIV destacó que la “mentalidad de confrontación” es “el precursor de toda guerra”, y subrayó que este fenómeno es evidente en muchos contextos, como en “la y el sufrimiento infligido a la población civil”.

“Ante esta trágica situación, la Santa Sede reafirma con firmeza la urgente necesidad de un alto el fuego inmediato y de un diálogo motivado por una búsqueda sincera de caminos que conduzcan a la paz”, afirmó.

Además, reiteró la “plena disponibilidad” de la Santa Sede para apoyar “cualquier alternativa” que promueva la paz y la armonía entre las naciones.

Rescatistas ucranianos trabajan en escenario de un ataque ruso en Kiev este 9 de enero. Foto: EFE/EPA/Maxym Marusenko
En cuanto a la situación en Oriente Medio, el pontífice lamentó que, “a pesar de la tregua anunciada en octubre”, la población civil “siga sufriendo una grave crisis humanitaria”, lo que se suma al sufrimiento ya experimentado.

“La Santa Sede está especialmente atenta a cualquier iniciativa diplomática que busque garantizar a los palestinos de la un futuro de paz duradera y justicia en su propia tierra, así como a todo el pueblo palestino y al pueblo israelí”, afirmó León XIV ante los embajadores.

Finalmente, reiteró que la solución de dos Estados “sigue siendo la perspectiva institucional para satisfacer las legítimas aspiraciones de ambos pueblos”, pero lamentó el aumento de la violencia en Cisjordania contra la población civil palestina, “que tiene derecho a vivir en paz en su propia tierra”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene previsto reunirse el domingo 28 de diciembre en Florida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para mantener conversaciones sobre un alto el fuego con Rusia, informó Kiev el viernes. (AFP)

