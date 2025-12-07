El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ruso, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al presidente ruso, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Para el Kremlin, la nueva estrategia de seguridad de EE.UU. concuerda “globalmente” con la “visión” de Rusia
Para el Kremlin, la nueva estrategia de seguridad de EE.UU. concuerda "globalmente" con la "visión" de Rusia

Para el Kremlin, la nueva estrategia de seguridad de EE.UU. concuerda “globalmente” con la “visión” de Rusia

acogió favorablemente este domingo la nueva estrategia de seguridad nacional de , basada en el enfoque nacionalista de la presidencia de , y dijo que es “globalmente conforme” a la visión de Moscú.

Los ajustes que observamos, diría yo, son globalmente conformes a nuestra visión”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista con la televisión pública Rossia, en referencia al documento publicado el viernes.

MIRA AQUÍ: Zelensky mantuvo conversación telefónica con los negociadores estadounidenses

Peskov dijo esperar que la nueva estrategia estadounidense “pueda constituir una modesta garantía para [la] capacidad [de Rusia] de continuar de forma constructiva [su] trabajo conjunto para encontrar una solución pacífica en Ucrania”.

La administración Trump publicó un documento que redefine su “estrategia de seguridad nacional” de acuerdo con la posición del presidente estadounidense, que consiste en priorizar los intereses de su país.

El documento anticipa la “desaparición de la civilización europea” y aboga por la lucha contra las “migraciones masivas” y la restauración del “predominio estadounidense en América Latina”.

También promete que no se ampliará la OTAN, en contra de las esperanzas del gobierno Ucraniano, confrontado a la invasión rusa.

Washington reajustará su “presencia militar global para hacer frente a amenazas urgentes en nuestro Hemisferio, y alejarnos de escenarios cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años”, reza el texto.

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió el martes 2 de diciembre en el Kremlin al emisario estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, para hablar del plan de Washington que busca poner fin a la guerra en Ucrania. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

