Escuchar
(2 min)
Al menos tres personas han resultado heridas y cinco distritos de Kiev han resultado dañados en un nuevo ataque ruso sobre la capital ucraniana. Foto: EFE/Policía Nacional de Ucrania

Al menos tres personas han resultado heridas y cinco distritos de Kiev han resultado dañados en un nuevo ataque ruso sobre la capital ucraniana. Foto: EFE/Policía Nacional de Ucrania

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al menos tres personas han resultado heridas y cinco distritos de Kiev han resultado dañados en un nuevo ataque ruso sobre la capital ucraniana. Foto: EFE/Policía Nacional de Ucrania
Al menos tres personas han resultado heridas y cinco distritos de Kiev han resultado dañados en un nuevo ataque ruso sobre la capital ucraniana. Foto: EFE/Policía Nacional de Ucrania
Por Agencia EFE

La mayor parte de bloques de viviendas en los distritos kievitas de Dárnitsia y Dniprovski están sin calefacción como consecuencia del ataque masivo ruso de esta madrugada, según ha explicado en sus redes sociales el alcalde de Kiev, Vitali Klichkó.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:noticia original
Abren juicio en Noruega al hijo de la princesa heredera, que niega acusaciones de violación
Europa

Abren juicio en Noruega al hijo de la princesa heredera, que niega acusaciones de violación

Partes de Kiev se quedan sin calefacción con hasta 20 grados bajo cero por masivo bombardeo ruso
Europa

Partes de Kiev se quedan sin calefacción con hasta 20 grados bajo cero por masivo bombardeo ruso

Extraen del recto de un hombre de 24 años un obús de la I Guerra Mundial en Francia
Europa

Extraen del recto de un hombre de 24 años un obús de la I Guerra Mundial en Francia

Detienen de nuevo en Noruega al hijo de la princesa Mette-Marit
Europa

Detienen de nuevo en Noruega al hijo de la princesa Mette-Marit