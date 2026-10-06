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Resumen

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Petrolero arde frente a las costas rusas del mar Negro tras ataque de drones de Ucrania. (Captura de video).
Petrolero arde frente a las costas rusas del mar Negro tras ataque de drones de Ucrania. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Un petrolero, supuestamente con bandera de Liberia, sufrió este martes un ataque de drones acuáticos de Ucrania frente a las costas rusas del mar Negro, según informan canales de Telegram.

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