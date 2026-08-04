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Resumen

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Una gran columna de humo se eleva sobre San Petersburgo tras un ataque con drones de Ucrania contra instalaciones logísticas de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia. (Foto de Anadolu vía AFP).
Una gran columna de humo se eleva sobre San Petersburgo tras un ataque con drones de Ucrania contra instalaciones logísticas de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia. (Foto de Anadolu vía AFP).
/ STRINGER
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La escena es impactante. Un video registra el momento en el que un dron ucraniano cae sobre una playa rusa del mar Negro, dejando al menos siete muertos y 40 heridos. No se trata de un hecho aislado. Forma parte de una estrategia con la que Kiev busca trasladar la guerra al corazón de Rusia, muy lejos del frente. Como parte de ese patrón, en las últimas semanas Ucrania también está apuntando al gigante del comercio electrónico Wildberries, “la Amazon rusa”, y a numerosas refinerías, que son clave para alimentar la economía que permite que siga funcionando la maquinaria de guerra del presidente Vladimir Putin.

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