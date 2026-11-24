Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó en una entrevista que está dispuesto a acompañar a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Moscú, “como garante de su seguridad”, para debatir una salida al conflicto con Rusia.
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