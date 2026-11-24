El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, afirmó en una entrevista que está dispuesto a acompañar a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Moscú, “como garante de su seguridad”, para debatir una salida al conflicto con Rusia.

“Zelensky y yo podríamos sentarnos en un avión y volar a Moscú. Los dos, con mí garantizando su seguridad y todo lo demás”, afirmó el líder bielorruso en una entrevista al medio francés Le Point de la fue publicado un extracto el martes.

“Si no acepta, que siga librando la guerra, que vaya él mismo al frente con un Kalashnikov y luche. La guerra continúa; hay que detenerla”, añadió.

Lukashenko, que lleva en el poder desde 1994, permitió que Moscú usara su territorio para invadir Ucrania en 2022.

Bielorrusia depende económica y políticamente del Kremlin y alberga en su territorio algunas de las armas nucleares de Moscú.

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reivindicó el lunes 23 de noviembre dos ataques contra barcos rusos frente a las costas de Libia, pocas horas después de que la ONU pidiera una investigación sobre los bombardeos del domingo contra buques cerca de Bengasi. (AFP)

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