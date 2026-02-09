Escuchar
El director del Servicio de Seguridad ruso, Alexander Bortnikov, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Alexander Kazakov/ SPUTNIK / KREMLIN POOL
Por Agencia AFP

El presunto autor de la tentativa de asesinato de un alto responsable militar ruso en Moscú, detenido en los Emiratos Árabes Unidos, confesó y dijo que fue reclutado por los servicios de seguridad ucranianos, afirmó el lunes el servicio de seguridad ruso (FSB).

Presunto autor de la tentativa de asesinato de general ruso dijo que fue reclutado por Ucrania, según FSB
Europa

