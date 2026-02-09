Presunto autor de la tentativa de asesinato de general ruso dijo que fue reclutado por Ucrania, según FSB

El presunto autor de la tentativa de asesinato de un alto responsable militar ruso en Moscú, detenido en los Emiratos Árabes Unidos, confesó y dijo que fue reclutado por los servicios de seguridad ucranianos, afirmó el lunes el servicio de seguridad ruso (FSB).

El general Vladimir Alexéyev fue blanco el viernes de varios disparos y hospitalizado.

Acusado de ser “el ejecutor directo” y detenido en Dubái, Liubomir Korba, nacido en 1960, y su cómplice Viktor Vasin, nacido en 1959 y detenido en Moscú, “reconocieron su culpabilidad”, aseguró el FSB en un comunicado.

“Contaron los detalles de los preparativos” de esta tentativa de asesinato cometida “por orden de los Servicios de Seguridad Ucranianos (SBU)”, añadió.

Según el comunicado, Korba “fue reclutado por un agente del SBU en agosto de 2025”, con la ayuda de su hijo Liuboch Korba, ciudadano polaco, antes de hacer una formación para disparar en Kiev y ser enviado a Rusia.

Le propusieron “30.000 dólares” por el asesinato del general Alexéyev, y le proporcionaron una pistola con un silenciador y una llave electrónica de la entrada de su edificio, afirmó el FSB.

Una cómplice de Liubomir Korba, Zinaida Serebritskaia, alquiló un apartamento en ese edificio, antes de huir al extranjero el día anterior al crimen.

El viernes pasado, Liubomir Korba ingresó al edificio y disparó cuatro veces contra el general Alexéyev. Huyó a Emiratos Árabes Unidos, donde fue detenido a petición de Rusia.

En los últimos meses, Rusia y los territorios ucranianos bajo su control han sido objeto de una serie de asesinatos contra militares y funcionarios políticos locales, algunos de los cuales fueron reivindicados por Kiev.

El general Alexéyev, de 64 años, está sancionado en Occidente por su presunto papel en ciberataques atribuidos a Rusia y acusado de haber organizado un ataque con un agente neurotóxico contra un desertor ruso, Serguéi Skripal, en Reino Unido, en 2018.