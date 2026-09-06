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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (C), el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (Izq), y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, antes de sus conversaciones en Kiev. (Foto: AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (C), el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (Izq), y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, antes de sus conversaciones en Kiev. (Foto: AFP).
Por Agencia EFE

Los emisarios de la Casa Blanca en las negociaciones para poner fin a la guerra ruso-ucraniana, Jared Kushner y Steve Witkoff, concluyeron este domingo por la tarde su primera visita a Kiev sin anunciar ningún acercamiento de posiciones entre Ucrania y Rusia ni ningún acuerdo concreto entre ambos bandos para avanzar hacia la paz.

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