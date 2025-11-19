Ucrania recibió una nueva propuesta de paz de Estados Unidos que exige a Kiev ceder el territorio controlado por Rusia y reducir su ejército en más de la mitad, dijo el miércoles a AFP una fuente conocedora del caso.
El plan estipula “el reconocimiento de Crimea y otras regiones que los rusos han tomado” y “la reducción del ejército a 400.000 efectivos”, afirmó esta fuente que pidió no ser identificada.
Según declararon fuentes oficiales estadounidenses y rusas a la publicación estadounidense Axios, Estados Unidos está negociando en secreto con Rusia un plan secreto de 28 puntos para poner fin a la guerra en el que se abordan también las garantías de seguridad para Europa y el futuro de la relación de Washington tanto con Moscú como con Kiev.
Según Axios, este plan aborda las garantías de seguridad para Ucrania, la seguridad en Europa y las relaciones entre Washington y Moscú, sin pronunciarse sobre las cuestiones territoriales.
El Kremlin, por su parte, se negó a comentar la noticia publicada. “En este caso, no hay nada nuevo que podamos informarles”, dijo a los periodistas el portavoz del gobierno ruso, Dmitri Peskov.
El plan, en cuyo desarrollo no han participado ni Ucrania ni sus socios europeos, ha sido negociado por el representante especial del presidente Donald Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, con el emisario del Kremlin, Kirill Dmitriev.
