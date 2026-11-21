Rusia restableció totalmente el tránsito ferroviario por el puente de Crimea, una vía que conecta la península ucraniana anexionada con la parte continental de Rusia y que fue atacada en tres ocasiones por el Ejército ucraniano en los últimos días, comentó este este sábado el viceprimer ministro del país, Andréi Nikitin.

“El movimiento de los trenes por la parte ferroviaria del puente de Crimea se reanudó en su totalidad”, declaró a la agencia rusa TASS.

Señaló que recibe informes periódicos del ministro de Transporte de Rusia, Dmitri Yadrov, sobre la situación con el tranporte de cargas y pasajeros rumbo a la anexionada Crimea.

“Los trenes cursan por esta ruta con normalidad”, añadió.

La semana pasada el Ejército ucraniano golpeó el puente de Crimea en tres ocasiones. Como resultado del último ataque, el tráfico se interrumpió de manera provisional, informaron las autoridades rusas.

Mientras, fuentes independientes precisaron que los misiles y drones ucranianos golpearon el viernes pasado la línea ferroviaria tras destruir el martes un tramo de unos 270 metros de carretera, lo que obligó a suspender el tráfico rodado.

El paso de trenes se reanudó el martes pasado después de varias horas de parón por un ataque que provocó el desplome de una sección de la carretera y uno de los dos arcos del puente de unas 5.000 toneladas, que cayó al mar.

Las autoridades, que admitieron el martes daños estructurales en la construcción, aseguran que repararán el puente —en 2022 un ataque de menor impacto obligó a suspender el tráfico vial durante más de cuatro meses—, aunque la prensa especula con que este no podrá ser reconstruido plenamente hasta que concluya la guerra con Ucrania.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el martes 20 de octubre que mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene que llegar a un acuerdo con Rusia para acabar con la guerra iniciada hace más de cuatro años, poco después que el ucraniano se reuniera en emisarios de EE.UU. tras acusar a Washington de retrasar entrega de misiles y luego agradecer el apoyo. (AFP)

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