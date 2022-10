LEE TAMBIÉN | Cazabombardero supersónico ruso se estrella en zona residencial de la misma Rusia

CNN informa que fueron cinco los ataques registrados en barrios residenciales de la capital. Asimismo, se han contabilizado al menos cuatro muertos, “entre ellos una pareja que esperaba un bebé”. También hay personas atrapadas en los escombros.

Este ataque se sucede a una semana del bombardeo a varias ciudades ucranianas, en clara represalia al ataque al puente de Crimea, supuestamente orquestado por las fuerzas ucranianas y calificado por Rusia como “terrorista”. Al menos 19 personas perdieron la vida. Días después, el presidente, Vladimir Putin, declaró que los ataques masivos ya no eran necesarios porque su objetivo no es “destruir” Ucrania.

Hasta ahora.

Para Rubens de S. Duarte, especialista en seguridad y coordinador del World Political Analysis Laboratory, este ataque no responde a ningún cambio en las “estrategias, motivaciones y política” con la que se maneja Moscú. Si el último bombardeo fue su manera de evitar que “la bomba contra el puente de Crimea dañe su imagen y prestigio militar”, este se puede entender con la misma lógica.

“Es otra respuesta fuerte a la contraofensiva ucraniana”.

¿Ajuste de cuentas?

Si bien las noticias hablan de un ataque contra la capital, otras zonas del país también fueron víctimas del Kremlin. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, contó que el despliegue ruso se sucedió durante “toda la noche y toda la mañana” con el objetivo de “aterrorizar” a los invadidos.

La BBC anota: “La región nororiental de Sumy fue, además de la capital, una de las más afectadas. Allí se reportan cuatro muertos después de un ataque con cohetes”.

¿Venganza? “Según un reportero de la agencia Reuters, uno de los fragmentos recuperados de uno de los drones tenía escritas las palabras ‘Por Belgorod’”, escribe el medio inglés.

¿A qué se refería? Días atrás, un proyectil impactó contra un depósito de petróleo ruso en Belgorod, causando un gran incendio. El ataque no pasó a mayores, pero dio cuentas de las intenciones de Kiev por cortar el “suministro de provisiones al ejército ruso”. Luego, el ejército ucraniano golpeó “una subestación eléctrica que afectó al suministro de la propia ciudad”.

Kiev. 17 de octubre del 2022. Bomberos ayudan a las personas que quedaron atrapados en un edificio luego del ataque de drones orquestado por Rusia. REUTERS / STRINGER

No es lo único. El sábado último, once rusos murieron y 15 fueron heridos luego que un par de extranjeros desatara un tiroteo en un campo de entrenamiento en Belgorod, lugar pensado para recibir a los entusiastas de la guerra, a los dispuestos a combatir contra las fuerzas ucranianas.

Poco a poco y con la ayuda de sus aliados occidentales, Ucrania logró recuperar ciertos territorios y acertar golpes contra los invasores.

Cuenta Euronews que, “en el sur, los avances del ejército ucraniano y la retirada parcial de las tropas rusas hacen pensar que el próximo frente se establecerá en la ciudad Jersón”.

A Duarte no le sorprende que, para el último golpe, se hayan utilizado drones. “No son nuevos. Han servido en otras guerras, incluso contra el terrorismo”. En todo caso, él propone que si Putin los usa ahora puede ser por la necesidad de variar la forma de “atacar pequeños objetivos en vez de destruir todo”, táctica que parece no funcionar adecuadamente.

“Ojo que esa misma fue la intención al usar misiles para bombardear. Sin embargo, sucede que todo el tiempo hay errores y, la semana pasada, golpearon algunos edificios que no estaban en sus planes. Lo mismo ha pasado con los drones”.

Han sido varias las ciudades ucranianas que quedaron sin luz. Además de Kiev y Sumy, Dnipropetrovsk también se vio afectada.