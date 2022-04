Sorprendió que esta semana el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier no pudiera concretar su viaje solidario a Kiev. Hoy se sabe la razón del rechazo: su apoyo a la construcción y funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2, su cercanía a Rusia y una supuesta falta de firmeza al cuestionar al Kremlin.

La cadena Deutsche Welle recuerda que Steinmeier trabajó, en dos ocasiones, como ministro de Asuntos Exteriores para Angela Merkel. El pragmatismo sería su bandera: para él, no sería lógico cortar el suministro del gas ruso. Es preciso abrigar a la población sin importar la guerra.

Luego de que Kiev se negara a recibirlo, Steinmeier declaró: “Estaba preparado para hacerlo, pero aparentemente -y tengo que tomar nota- no [me] querían en Kiev”.

Según el periódico Bild, que comparte las declaraciones de un diplomático no identificado, Ucrania está al tanto de “las estrechas relaciones de Steinmeier con Rusia”, situación preocupante para los intereses de Kiev.

Además, “El País” recuerda que, en el 2016, Steinmeier propuso barajar la opción de celebrar “elecciones en Donetsk y Lugansk”, con miras a que dichas regiones ucranianas fueran reconocidas bajo un estatus especial y “con algunas fórmulas de autogobierno”.

Escribe el medio español: “La decisión del Gobierno Ucraniano es el más reciente ejemplo de una campaña destinada a culpar a la excanciller Angela Merkel y a Steinmeier de ser los responsables de la peligrosa dependencia que tiene Alemania del gas y del petróleo ruso”.

Ucrania no es el único que critica. Robert Habeck, ministro alemán de Economía y Clima, ha sido tajante: “La política energética es siempre política de energía, es siempre política de intereses, es por tanto siempre política de seguridad. Y si miras hacia atrás, casi no puedes entender cómo pudimos estar tan ciegos para pasar por alto eso”.

El cargamontón, sin embargo, ha dado frutos. Steinmeier ha reconocido que se equivocó en su política con Rusia cuando trabajó con Merkel. “Me aferré al Nord Stream 2, fue claramente un error”.

Y agregó: “Nos aferramos a puentes en los que Rusia ya no creía y sobre los que nuestros socios nos advirtieron. La responsabilidad de la guerra recae en el presidente ruso, Vladímir Putin, pero eso no significa que no tengamos que reconsiderar algunas cosas en las que ha habido errores por nuestra parte”.

¿Nace un conflicto?

Así como hay críticas a Steinmeier, también las hay dirigidas a Kiev. El mismo Robert Habeck, quien también oficia de vicecanciller alemán, calificó el rechazo de Ucrania como un “error diplomático”. Es una cuestión de representatividad: “El presidente federal es Alemania”, sostuvo.

¿Qué se viene para las relaciones entre Berlín y Kiev?

Para el analista Carlos Novoa esto no es nada más que un traspié. “La situación deviene del resentimiento de Ucrania. Recuerda que cuando empezó la guerra, el presidente Zelensky hizo un llamado al apoyo internacional aduciendo que estaban solos. Sin embargo, no se sintieron muy apoyados por Alemania”.

“Además, de alguna u otra forma, Alemania no se sumó al embargo energético, como sí otros países”.

En todo caso, para Ucrania la situación es clara. Como declaró Dmytro Kuleba, el canciller ucraniano, Alemania debe dejar de lado el “sonambulismo”, ya que su liderazgo es preciso para el contexto actual.

“Si alguien sigue pensando que Putin no se atreverá a poner a prueba el Artículo 5 de la OTAN, deberé explicárselo. Eso es justamente lo que hará, si no consigue sus objetivos en Ucrania”, sostuvo Kuleba.

Pero los desencuentros entre Ucrania y Alemania no escalarían tanto. Novoa sentencia el asunto: “Considero que no es más que un tropiezo. No creo que, más adelante, esto se convierta en una crisis diplomática”.