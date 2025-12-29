Qué son las garantías de seguridad por 15 años que EE.UU. ofrece a Ucrania y por qué Zelensky pide más

Las garantías de seguridad por 15 años que Estados Unidos propuso a Ucrania marcaron un nuevo capítulo en los intentos por encaminar una salida negociada a la guerra con Rusia. El ofrecimiento, confirmado por el presidente Volodymyr Zelensky tras su reunión con Donald Trump en Florida, marcó la reactivación de los contactos diplomáticos al más alto nivel, pero también dejó en evidencia que la paz no es inminente. Mientras Washington habla de avances significativos, Kiev reclama compromisos más duraderos, y Moscú mantiene exigencias que siguen trabando el acuerdo: el control de los territorios ocupados y el rol de la OTAN.

Zelensky explicó el lunes que Ucrania ve la oferta de Estados Unidos como un avance significativo, aunque considera que el plazo de 15 años es insuficiente para disuadir futuras agresiones rusas. Sostuvo que Kiev aspira a compromisos de seguridad “mucho más largos”, de entre 30 y 50 años, y con mecanismos claros de aplicación desde el primer día.

El mandatario ucraniano remarcó que sin garantías firmes y verificables, Ucrania no puede considerar cerrado el capítulo del conflicto iniciado en febrero del 2022, al advertir que Moscú podría utilizar cualquier vacío de seguridad para rearmarse y relanzar la ofensiva.

En concreto, las garantías de seguridad por 15 años son un compromiso estratégico de Estados Unidos para respaldar militar y políticamente a Ucrania durante ese tiempo, como parte de un eventual acuerdo de paz con Rusia.

Ello no implica el ingreso automático de Ucrania a la OTAN, pero busca evitar que Rusia relance una ofensiva una vez finalizado el conflicto.

El mismo domingo, Trump se había mostrado optimista al afirmar que se está “más cerca que nunca” de un acuerdo que ponga fin al conflicto, aunque no abundó en detalles.

Mientras que la Casa Blanca informó que Trump mantuvo el lunes una llamada “positiva” con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló el lunes que Rusia coincide con Trump en que las negociaciones, que se intensificaron desde noviembre, entraron en su fase final.

Hace casi un mes, Estados Unidos presentó un plan de 28 puntos para terminar con la guerra en Ucrania. Kiev consideró que este era favorable a Moscú, por lo que elaboró, con la ayuda de los europeos, su propia versión de 20 puntos y ahora busca el respaldo de Trump.

El nuevo documento deja fuera dos exigencias clave del Kremlin: la retirada de las tropas ucranianas del Donbás, y que Ucrania se comprometa legalmente a no adherirse a la OTAN.

La reunión del domingo, celebrada en Mar-a-Lago, se centró en los ejes centrales de la nueva versión del plan de paz. Estas son las claves:

Los avances del plan de paz

Ambos líderes revisaron el domingo el plan de 20 puntos, que Zelensky y Trump describieron como “avanzado en más del 90 %”.

El documento incluye garantías de seguridad, un esquema de alto el fuego supervisado y compromisos internacionales para evitar una reanudación del conflicto.

El Donbás y otros territorios ocupados

Trump y Zelensky abordaron el futuro de los territorios ocupados, en particular el Donbás. Aunque no hubo definiciones finales, el tema sigue siendo uno de los más sensibles de la negociación y quedaría sujeto a un alto el fuego prolongado y a procesos políticos posteriores.

Putin exige la entrega total del Donbás, mientras que Zelensky demanda el retiro de las tropas rusas.

El analista internacional Francesco Tucci considera que el Donbás es una línea roja para ambos países, donde no hay señales de que quieran ceder.

“No se trata solo del plazo de las garantías, si son 15 o 50 años, o incluso de una eventual presencia de tropas de la OTAN. Hay cuestiones mucho más complejas, como el estatus de los territorios ocupados, en particular Zaporiyia y el Donbás. La pregunta es clara: ¿seguirán siendo parte de Ucrania o pasarán a control ruso? Ese es el nudo central del conflicto y todavía no está resuelto", remarca Tucci a El Comercio.

Agrega que no es viable la resolución del conflicto y que se resuelva el asunto del Donbás. “La posición rusa ha sido clara: las fuerzas ucranianas deben retirarse completamente del Donbás. Eso es inaceptable para Kiev, que no quiere perder ese territorio”.

“Además, no estamos hablando de una situación como Crimea. El Donbás es estratégico: tiene recursos clave, incluidas tierras raras. Ninguna de las dos partes puede renunciar fácilmente a esa región. Incluso Ucrania no puede renunciar a ese territorio sin un costo político y estratégico enorme. Por eso estamos ante una situación extremadamente delicada”, indica Tucci.

¿Congelamiento del conflicto?

La nueva versión del plan de paz propone que el frente de guerra quede congelado en las posiciones actuales, sin ofrecer ninguna solución inmediata a las reivindicaciones territoriales de Rusia, que controla cerca del 20% del territorio de Ucrania.

¿Hay la posibilidad de que el conflicto quede congelado si no se resuelve el estatus del Donbás? Tucci considera que no es posible. “Esa fue una lógica que funcionó entre 2014 y 2022, cuando la guerra era más híbrida. Hoy el escenario es distinto. Putin quiere ganar, y también lo necesita por razones internas”.

“Un congelamiento del conflicto ya no parece suficiente para Moscú, sobre todo ahora que percibe una ventana de oportunidad con la administración Trump, que no es hostil como la de Joe Biden, y con la que Putin cree tener mejor sintonía", indica.

“Trump representa, desde la óptica rusa, una ventaja estratégica. Desperdiciar esa oportunidad sería un error para el Kremlin. Por eso creo que Rusia va a seguir presionando militarmente, no necesariamente porque tenga más fuerza real, sino para mostrarse fuerte ante Trump, sentencia Tucci.

La central nuclear de Zaporiyia

Otro punto clave fue la seguridad y administración de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y actualmente bajo control ruso. El tema permanece abierto y es considerado crítico por sus implicancias energéticas y de seguridad regional.

Coordinación con Europa

Zelensky subrayó la necesidad de una participación activa de la Unión Europea en las garantías de seguridad y en la implementación del acuerdo. Trump, por su parte, planteó la importancia de un marco transatlántico que reparta responsabilidades.

Próximos pasos

Trump y Zelensky acordaron continuar las negociaciones en enero, con nuevas rondas de contactos que incluirán a líderes europeos y posibles mecanismos de validación política del posible acuerdo en Ucrania.

Tucci define la situación actual con una palabra: realismo. “Es positivo que haya contactos de alto nivel, pero no hay que dejarse llevar por el optimismo excesivo. Ya vimos fracasar otros intentos”, advierte.

“Las negociaciones existen, sí, pero las posturas están muy lejos. Habrá que seguir con mucha atención cómo evoluciona este proceso”, finaliza.