Desde las balas que usa el ejército hasta los troles que defienden al Kremlin por Internet, pasando por bancos, fábricas metalúrgicas, plantas de gas y petróleo, o medios de comunicación. Piense en cualquier industria rusa y lo más probable es que esté controlada por un oligarca. Este grupo exclusivo, conformado por multimillonarios cercanos al presidente Vladimir Putin, se ha convertido en el blanco principal para la Unión Europea y Estados Unidos en el marco de la invasión a Ucrania.

El 28 de febrero, el bloque europeo publicó una lista con 26 nombres que recibirían sanciones especiales. Todos ellos magnates y con alguna presunta influencia tanto en la ofensiva militar lanzada por Moscú días antes como en la anexión de Crimea en el 2014.

El martes 1, durante el discurso por el estado de la Unión, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que su país se uniría en los esfuerzos para perseguir a dicha élite rusa. “El Departamento de Justicia está creando un equipo de trabajo que irá tras sus crímenes (...) vamos por sus ganancias mal engendradas”, advirtió el mandatario.

Para el 2 de marzo Europa dio el primer golpe incautando dos superyates pertenecientes a dichos oligarcas. Primero, cayó el Amore Vero, una nave de 88 metros de eslora perteneciente a Igor Sechin, mientras se preparaba para zarpar de urgencia desde la costa de Marsella, Francia.

Ese mismo día, en Hamburgo, Alemania, las autoridades detuvieron al Dilbar, el yate a motor más grande del mundo y propiedad de Alisher Usmanov. En el mismo operativo se incautaron 600 millones de dólares pertenecientes al magnate ruso.

Dilbar, el yate a motor más grande del mundo y propiedad del oligarca ruso Alisher Usmanov, fue incautado el 3 de marzo en el puerto alemán de Hamburgo. (Foto: Valery Hache / AFP / Archivo)

El 4 de marzo, Washington formalizó el anuncio de Biden lanzando un paquete de sanciones contra 19 individuos cercanos a Putin, además de sus familiares.

Poco a poco, los oligarcas se están viendo cada vez más aislados. Y la mejor fotografía de esto ha sido la de los radares mostrando cómo los superyates se dirigían a toda prisa hacia las islas Maldivas y Seychelles, territorios ubicados en el Océano Índico y sin tratados de extradición con Estados Unidos.

Origen de la riqueza

“Cuando hablamos de oligarcas no hay una definición estricta. Cuando los medios ingleses hablan de ellos, por ejemplo, se refieren principalmente a rusos ricos. Pero, inicialmente se refería a alguien que se volvió fantásticamente rico gracias a sus conexiones con el Estado. No son hombres de negocios, sus relaciones con la élite política han sido fundamentales para que consiguieran esa riqueza”, explica a El Comercio Alex Nice, investigador del think-tank británico The Institute for Government.

De los oligarcas rusos se dice que nacieron durante la Unión Soviética, crecieron durante la ‘perestroika’ y mutaron con la llegada de Putin al poder en el 2000.

Estos empresarios aprovecharon la caída de la URSS para hacerse con el control de varias empresas estatales, principalmente de servicios, a precios irrisorios que obtuvieron gracias a su cercanía con el poder.

“En los años 90, los oligarcas tenían mucha influencia. Ahora, parte de lo que hizo Putin desde que llegó al poder fue ganar control sobre estos oligarcas. Y por eso creó esta nueva clase de hombres pudientes cercanos a él. Si hablamos de las figuras más conocidas globalmente, que tienen acciones tanto en Rusia como fuera, pues tienen una relación muy estrecha con el Kremlin pero su influencia es cuestionable. Quienes realmente toman las decisiones están en los servicios de seguridad”, señala Nice.

Fue durante este periodo cuando los oligarcas cayeron en un nuevo trato con el Kremlin. Más dinero, garantía estatal para invertir en el extranjero y ventaja en los proyectos públicos a cambio de una lealtad inquebrantable hacia Putin.

Esta conjugación entre estado y élite económica, sin embargo, ha llevado a que Rusia se convierta en la más desigual de las grandes economías en el mundo, según un informe realizado por el banco suizo Credit Suisse en el 2019.

El 10% de los hombres más acaudalados de Rusia poseen el 87% de la riqueza nacional total, según el citado reporte.

Alisher Usmanov es sindicado como el testaferro de Vladimir Putin. Su fortuna está estimada en 14,1 mil millones de dólares y ocupa el puesto 136 del ránking realizado por la prestigiosa revista Forbes. (Foto: Mikhail Klimentyev / AFP)

Nombres en la lista

Mientras Europa barajaba opciones para golpear a Moscú sin involucrarse directamente en el conflicto armado, una propuesta surgió desde Italia. El primer ministro, Mario Draghi, propuso ante el Parlamento “crear un registro público internacional de aquellos (oligarcas rusos) con un patrimonio superior a 10 millones de euros”.

La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional fue una de las primeras organizaciones que se mostró a favor de esta iniciativa e incluso calculó que la lista total ascendería hasta 20 mil oligarcas.

Entonces, ¿qué hace tan especial a los 26 nombres en los que se ha enfocado la Unión Europea? “La UE argumenta que son personas muy cercanas a Putin que cumplen cierta función política, ya sea con activos o inversiones en ciertas áreas. Es decir, actores no estatales que apoyan al Gobierno. Creo que hay nombres más cercanos al poder que otros dentro de esa lista”, opina Nice.

Este último punto, precisamente, ha abierto un enorme debate en distintas naciones europeas, una de las principales es el Reino Unido. Hasta el momento, Londres no ha tomado acciones directas contra los oligarcas y ha sido criticado por la prensa local debido a su “pasividad” frente a ellos.

Sorprendió, por ejemplo, que el nombre de Roman Abramovich, quien en el 2003 compró el Chelsea de la Premier League, no apareciera en la lista.

Abramovich ha salido al frente para anunciar que vendería el club y que las ganancias se destinarán a una institución de caridad que apoye a los afectados en Ucrania. Además, se ha mostrado distanciado de Putin en los últimos años.

Sin embargo, los medios británicos han alertado que en esta ventana sin actividad por parte de Londres varios oligarcas han aprovechado para retirar sus ahorros y transferir propiedades ubicadas en suelo inglés a modo de precaución.

Roman Abramovich, quizás el oligarca ruso más conocido internacionalmente, anunció que vendería al club de fútbol Chelsea F.C. en medio del anuncio de sanciones contra personas vinculadas al Kremlin. Abramovich no figura en la lista y ha anunciado que el dinero de la venta irá destinado a un fondo de ayuda para reconstruir Ucrania. (Foto: Ben Stansall / AFP)

¿Sanciones efectivas?

Aunque impresionantes, resta comprobar si estas sanciones serán realmente efectivas en la presión tanto contra los oligarcas como, principalmente, contra Moscú.

Para ello hay que tener algo claro. Los oligarcas no tienen la mayor parte de su dinero en Rusia. Durante los últimos años sus inversiones se han centrado, principalmente, en el rubro inmobiliario, comprando lujosas propiedades en Nueva York o Londres, por citar algunos ejemplos.

Sus cuentas, por otro lado, se encuentran en territorios como Suiza, Chipre o Mónaco, donde tienen garantizado un férreo escudo bancario. Por otro lado, las empresas off-shore les sirven como garantía de que varias de sus propiedades no figuren a su nombre.

“La incautación de los yates nos revela cierto esfuerzo por parte de las autoridades. Sin embargo, hay dos obstáculos muy grandes para estos esfuerzos. Uno es la capacidad, necesitas una fuerza especial para perseguir a estas personas. El segundo es que en el Reino Unido, por ejemplo, las empresas pueden ser propietarias de una mansión y mantenerse anónimas. Incluso al revelarse cuál es la compañía, al rastrearla llegas hasta las Islas Vírgenes Británicas, donde tienen reglas de protección de identidad muy altas. Entonces, al final no sabes quién es el verdadero propietario”, señala Nice.

Pero mientras estos oligarcas consiguen torear las sanciones, quienes realmente estarían sufriendo las consecuencias de la asfixia económica son los ciudadanos rusos de a pie.

Hace pocos días, la agencia AP reportaba cómo en Moscú y otras ciudades rusas había problemas para convertir rublos a moneda extranjera, largas filas en los cajeros automáticos y tarjetas de algunos bancos que no funcionan más.

Además, los precios de los productos básicos habían subido entre un 30% y 40% apenas una semana después de iniciado el conflicto bélico.

“Ha impactado enormemente. Las sanciones sobre el banco central y las grandes entidades del país han provocado un enorme shock financiero. El rublo se ha devaluado, el gobierno ha introducido control de capitales y las compañías han dejado de funcionar. Es un riesgo muy grande que no puedan importar bienes básicos. Pero no solo impacta en Rusia, se ha bloqueado el comercio de petróleo y gas ruso, lo que ha provocado una escalada acelerada del costo de barril. Esto, a su vez, genera que varios productos se encarezcan. Rusia y Ucrania también son grandes productores de maíz. Vemos un impacto enorme en Rusia pero también en la economía global, incluso en el Perú”, explica el experto.

La ofensiva militar rusa sobre Ucrania ha provocado la huida de 1,2 millones de personas que ahora buscan refugio en las naciones cercanas. A este ritmo, la situación podría escalar hasta convertirse en una de las mayores crisis de refugiados en la historia del Viejo Continente.