El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan posan para hacer fotos en Astana, Kazajstán, 3 de julio de 2024. Foto: EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN
El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan posan para hacer fotos en Astana, Kazajstán, 3 de julio de 2024. Foto: EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Erdogan pide a Putin un alto el fuego limitado a energía y puertos en Ucrania
Resumen de la noticia por IA
Erdogan pide a Putin un alto el fuego limitado a energía y puertos en Ucrania

Erdogan pide a Putin un alto el fuego limitado a energía y puertos en Ucrania

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Turquía, , consideró este viernes durante una reunión con su homólogo ruso, , que un alto el fuego parcial entre Ucrania y Rusia para instalaciones energéticas y puertos podría ser “beneficioso” para ambas partes.

Según informa la presidencia turca en un comunicado, Erdogan calificó de “valiosos” los esfuerzos para poner fin a la guerra y alcanzar una “paz justa y duradera”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Ucrania reivindica haber reconquistado dos localidades en el noreste del país

Asimismo, expresó su convicción de que se podían hacer progresos en este sentido en campos que ofrezcan beneficios a ambas partes.

Los dos mandatarios se reunieron este viernes en Asjabad, la capital de Turkmenistán, en el marco del foro internacional de seguridad.

Según la oficina presidencial turca, Erdogan dijo que “podría ser útil un alto el fuego limitado, con prioridad en las instalaciones energéticas y los puertos”.

El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el 04 de septiembre de 2023. Foto: EFE/EPA/SERGEI KARPUKHIN/SPUTNIK/KREMLIN
El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el 04 de septiembre de 2023. Foto: EFE/EPA/SERGEI KARPUKHIN/SPUTNIK/KREMLIN

Además, reiteró que sigue de cerca el proceso para poner fin a la guerra y que Turquía “podría acoger en este marco encuentros de cualquier formato”.

La última reunión entre Putin y Erdogan fue en septiembre pasado al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (China), aunque ambos hablaron por teléfono el pasado 24 de noviembre, explicó el comunicado de la presidencia turca.

Ucrania publicó el video exacto en el que un dron naval Sea Baby impacta contra el petrolero ruso Dashan, un buque “encubierto” que operaba bajo bandera de las Islas Comoras para evadir sanciones occidentales. #Ucrania #Rusia #SeaBaby #GuerraUcraniaRusia #PetroleroRuso #AtaqueDron #Novorossiysk #ÚltimaHora Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú. Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf Sitio web: http://elcomercio.pe TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe Twitter: https://twitter.com/elcomercio Instagram: http://instagram.com/elcomercio Discord: https://discord.gg/elcomercio #elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales Ucrania ataque dron Sea Baby petrolero ruso atacado ataque naval Ucrania Rusia flota secreta rusa sanciones guerra en Ucrania 2025 Novorossiysk ataque petrolero Sea Baby dron naval ucraniano economía rusa petróleo guerra ataque ucrania petrolero Dashan

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC