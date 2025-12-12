Erdogan pide a Putin un alto el fuego limitado a energía y puertos en Ucrania

Escucha la noticia
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, consideró este viernes durante una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que un alto el fuego parcial entre Ucrania y Rusia para instalaciones energéticas y puertos podría ser “beneficioso” para ambas partes.
Según informa la presidencia turca en un comunicado, Erdogan calificó de “valiosos” los esfuerzos para poner fin a la guerra y alcanzar una “paz justa y duradera”.
Asimismo, expresó su convicción de que se podían hacer progresos en este sentido en campos que ofrezcan beneficios a ambas partes.
Los dos mandatarios se reunieron este viernes en Asjabad, la capital de Turkmenistán, en el marco del foro internacional de seguridad.
Según la oficina presidencial turca, Erdogan dijo que “podría ser útil un alto el fuego limitado, con prioridad en las instalaciones energéticas y los puertos”.
Además, reiteró que sigue de cerca el proceso para poner fin a la guerra y que Turquía “podría acoger en este marco encuentros de cualquier formato”.
La última reunión entre Putin y Erdogan fue en septiembre pasado al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (China), aunque ambos hablaron por teléfono el pasado 24 de noviembre, explicó el comunicado de la presidencia turca.
