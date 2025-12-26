El mandatario ruso, Vladimir Putin; y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Fotos de Alexey DANICHEV / Teresa SUAREZ / AFP)
Rusia acusa a Ucrania de "torpedear" las negociaciones sobre el plan de EE.UU.
Rusia acusa a Ucrania de "torpedear" las negociaciones sobre el plan de EE.UU.

acusó el viernes a Ucrania de querer “torpedear” las negociaciones sobre el plan estadounidense para , señalando que el nuevo texto presentado esta semana por Kiev era “radicalmente diferente” de lo que Moscú había negociado con Estados Unidos.

“Nuestra capacidad para hacer un último esfuerzo y llegar a un acuerdo dependerá de nuestro trabajo y de la voluntad política de la otra parte. Sobre todo en un contexto en el que Kiev y sus patrocinadores, especialmente dentro de la Unión Europea, que no son favorables a un acuerdo, redoblaron sus esfuerzos para torpedearlo”, declaró en televisión el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

“Sin una resolución adecuada de los problemas que están en el origen de esta crisis, será sencillamente imposible llegar a un acuerdo definitivo”, prosiguió Riabkov, quien pidió “mantener los límites establecidos” por la cumbre entre los presidentes en agosto de 2025.

El jefe de Estado ucraniano, , presentó el miércoles la nueva versión del plan estadounidense, reelaborada tras las negociaciones con Kiev con respecto a su versión original presentada hace más de un mes.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Este nuevo documento de 20 puntos propone un congelamiento del frente sin ofrecer una solución inmediata a las cuestiones territoriales y abandona dos demandas clave de Moscú: la y un compromiso jurídicamente vinculante de Ucrania de no entrar en la OTAN.

“Este plan, si se le puede llamar así, difiere radicalmente de los 27 puntos que elaboramos en las últimas semanas, desde principios de diciembre, en colaboración con la parte estadounidense”, señaló Riabkov el viernes.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado 20 de diciembre que Washington propuso las primeras negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia en medio año, mientras diplomáticos se reunían en Miami para relanzar conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. (AFP)

