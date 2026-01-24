Rusia admite que bombardea las infraestructuras ucranianas mientras negocia en Abu Dabi

Rusia admitió el sábado que continúa bombardeando masivamente las infraestructuras energéticas ucranianas en medio de las negociaciones a tres bandas con mediación de EE.UU. en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

En su parte de guerra, el Ministerio de Defensa ruso informó el sábado sobre ataques con misiles de alta precisión y largo alcance, y drones de asalto contra talleres de fabricación de aparatos no tripulados “y también instalaciones energéticas que se utilizan en interés de la industria militar de Ucrania”.

“Todos los objetivos del ataque se han cumplido. Todas las instalaciones señaladas han sido alcanzadas”, añadió.

Precisamente, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, instó este sábado a sus socios a no retrasar la entrega de baterías antiaéreas tras el nuevo ataque masivo contra la infraestructura energética ucraniana en el que Rusia lanzó 21 misiles y 375 drones, que ha causado la muerte de al menos una persona.

“Es imprescindible que llevemos a cabo todo lo acordado con el presidente (estadounidense, Donald) Trump, en Davos en materia de defensa antiaérea”, subrayó en Telegram.

La Fuerza Aérea ucraniana precisó en un comunicado que Rusia lanzó desde las 18.00 horas del viernes y durante la noche dos misiles antibuque 3M22 Zircon, desde la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014; doce misiles de crucero Kh-22/Kh-32 desde el espacio aéreo de la región rusa de Briansk; seis misiles balísticos Iskander-M/S-300, desde Briansk y Crimea; y un misil aéreo guiado Kh-59/69 desde el espacio aéreo de la región rusa de Kursk.

Además, Rusia lanzó 375 drones de ataque Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos desde las direcciones rusas de Kursk, Oriol, Mílerovo, Shatálovo y Briansk y desde el territorio ucraniano ocupado de la región de Donetsk.

Según la Dirección General del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, en Kiev una persona murió y otras cuatro resultaron heridas. La víctima y dos de los heridos se encontraban en el edificio de la fábrica de dulces Roshen que fue golpeada durante el ataque masivo.