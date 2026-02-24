Escuchar
Por Agencia EFE

El Kremlin admitió este martes que la campaña militar rusa en Ucrania continuará después de cumplir cuatro años, porque Rusia aún no ha logrado “todos sus objetivos” en el país vecino.

