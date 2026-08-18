El Gobierno de Rusia, a través de su embajada en Londres, ha advertido al Reino Unido de que habrá “consecuencias inevitables” por haber provisto a Ucrania de drones que puede usar en su guerra contra los rusos.
“Londres está optando deliberadamente por una escalada en la crisis en Ucrania -escribe la embajada en un comunicado- y al hacerlo, actúa como cómplice y perpetrador de crímenes sangrientos y ataques terroristas”.
PUEDES VER: Rusia afirma que combatientes peruanos eran “conscientes” de las condiciones de la guerra
Por ello, “las acciones de Londres acarrearán inevitablemente consecuencias”, añade, y redobla su amenaza de este modo: “Cuanto más se involucre en el conflicto (...) mayor será el precio a pagar”.
El Reino Unido es uno de los principales donantes de ayuda militar a Ucrania -tras EEUU y Alemania-, según calcula la BBC, que precisa que dos compañías británicas han estado supliendo de drones al ejército ucraniano, unos drones que han causado a los rusos daños valorados en decenas de miles de millones de euros.
El Gobierno británico ha respondido a través de un portavoz del ministerio de Defensa, quien declaró: “El Reino Unido apoya codo con codo a Ucrania y estamos comprometidos a proveer el equipamiento que necesitan para defenderse contra la invasión ilegal de Putin”.
En su último mensaje, el esposo de Liudmyla Dubnytska le advirtió de que probablemente sería capturado por las fuerzas rusas. Dos días después, ella lo reconoció en un vídeo de soldados ucranianos muertos difundido en redes sociales. (AFP)