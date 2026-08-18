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Resumen

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El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: EFE/Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin
El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: EFE/Sergei Bobylev/Sputnik/Kremlin
Por Agencia EFE

El Gobierno de Rusia, a través de su embajada en Londres, ha advertido al Reino Unido de que habrá “consecuencias inevitables” por haber provisto a Ucrania de drones que puede usar en su guerra contra los rusos.

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