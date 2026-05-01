Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron durante la semana diez localidades, seis en las regiones de Járkov y Sumi, donde los militares rusos buscan crear una zona de seguridad, y otras cuatro en la anexionada región ucraniana de Donetsk, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

“Ayer, gracias a las acciones de las unidades de la agrupación militar Norte, se estableció el control sobre la localidad de Pokayanne de la región de Járkov”, señaló el mando castrense en su parte de guerra semanal publicado en MAX, el Telegram ruso.

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Añadió que en días anteriores fueron tomadas las localidades de Bochkove y Zemlianki de la región de Járkov y Korchárivka, Novodmitrivka y Taratútino, de la región de Dumi.

Señaló que la agrupación militar Occidente “liberó la localidad de Ilichivka de la república popular de Donetsk”, mientras que la agrupación militar Sur tomó Ilyínivka y Novodmitrivka, en la misma región.

Además, la agrupación Centro “liberó la localidad de Novoalexandrivka”, en Donetsk.

Esta fotografía de archivo, tomada y difundida por el Servicio de Prensa de la Presidencia de Ucrania el 26 de abril de 2026, muestra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hablando durante una rueda de prensa con el presidente de Moldavia tras una reunión celebrada en Kiev, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: SERVICIO DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA DE UCRANIA / AFP / HANDOUT

“Del 25 de abril al 1 de mayo, en respuesta a los ataques terroristas ucranianos contra objetivos civiles en Rusia, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo y cinco ataques coordinados con armas de alta precisión de emplazamiento terrestre, aéreo y marítimo, así como drones”, señaló la dependencia.

Estos ataques dañaron instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructura energética, de transporte y portuaria utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, además de centros de ensamblaje, almacenamiento y lanzamiento de drones de ataque y drones navales.

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