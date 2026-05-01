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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visita un complejo deportivo multifuncional de la Escuela Deportiva de Reserva Olímpica Anatoly Rakhlin en San Petersburgo el 27 de abril de 2026. (Foto de Gavriil Grigorov / AFP).
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visita un complejo deportivo multifuncional de la Escuela Deportiva de Reserva Olímpica Anatoly Rakhlin en San Petersburgo el 27 de abril de 2026. (Foto de Gavriil Grigorov / AFP).
/ GAVRIIL GRIGOROV
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron durante la semana diez localidades, seis en las regiones de Járkov y Sumi, donde los militares rusos buscan crear una zona de seguridad, y otras cuatro en la anexionada región ucraniana de Donetsk, según informó hoy el Ministerio de Defensa ruso.

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