Imagen de archivo un edificio de Járkov destruido en un ataque ruso. Foto: EFE/Marcel Gascón
Agencia EFE

Resumen de la noticia por IA
Rusia afirma haber tomado dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia

Las tomaron durante la última jornada dos en las regiones de Donetsk y Zaporiyia, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

“Las unidades de la agrupación militar Sur liberaron la localidad de Privolie de la república popular de Donetsk, señaló en Telegram el mando militar ruso.

Además, los militares de la agrupación Vostok (Oriente) “liberaron la localidad de Priluki de la región de Zaporiyia”, añadió Defensa.

La víspera Rusia informó de la toma de otras dos localidades en ambas regiones ucranianas -Zakitne en Donetsk y Zhovtneve, en Zaporiyia-, un día después de que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, asegurase que en dos semanas de enero, las fuerzas rusas conquistaron ocho asentamientos y más de 300 kilómetros cuadrados de territorio.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado 20 de diciembre que Washington propuso las primeras negociaciones cara a cara entre Ucrania y Rusia en medio año, mientras diplomáticos se reunían en Miami para relanzar conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. (AFP)

