Rusia afirma que “no hay ninguna reunión prevista” entre Putin y Zelensky

Escucha la noticia
Rusia afirma que “no hay ninguna reunión prevista” entre Putin y ZelenskyResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó este viernes que “no hay ninguna reunión prevista” entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, pese a los intentos de Estados Unidos para organizar una cumbre.
“No hay ninguna reunión prevista”, declaró en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News, y agregó que Putin “está dispuesto a reunirse con Zelensky cuando esté lista una agenda para la cumbre. Esta agenda no está para nada lista”.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Rusia ataca a Ucrania con más de 600 drones y misiles: hay al menos un muerto y 12 heridos
El presidente estadounidense, Donald Trump, generó expectativas sobre una cumbre en breve entre ambos gobernantes al afirmar que habían acordado reunirse después de que la visita a la Casa Blanca el lunes de Zelensky, escoltado por sus aliados europeos.
Lavrov criticó esta semana la reunión de la Casa Blanca y acusó a los dirigentes europeos de intentar influir de forma “torpe” en Trump para cambiar su posición sobre Ucrania, acordada con Putin en una cumbre celebrada en Alaska el viernes pasado.
El canciller ruso declaró que Washington quiere que los beligerantes acepten varios “principios”, incluidos la garantía de que Ucrania no formará parte de la OTAN y la discusión sobre cuestiones territoriales.
“ZelenskY dijo que no a todo esto”, repitió Lavrov.
Trump prometió que a su retorno a la Casa Blanca en enero de este año, podría fin rápidamente al conflicto en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, sin avances importantes.
TE PUEDE INTERESAR
- JD Vance: “Europa debe asumir la mayor parte de la carga para la seguridad de Ucrania”
- Donald Trump dice que quiere ver “qué sucede” en la reunión bilateral entre Zelensky y Putin
- Putin propone reunirse con Zelensky en Moscú, afirman fuentes cercanas a las negociaciones
- Trump ve viable apoyo aéreo a Ucrania como parte de garantías de seguridad
Contenido sugerido
Contenido GEC