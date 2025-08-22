Imagen muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington D. C. el 18 de agosto de 2025 y al presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP Putin told Trump, whom he met August 15 in Alaska, of his readiness to meet Zelensky during a telephone call in a break from White House talks in Washington with European leaders, the person said on condition of anonymity. (Photo by Mandel NGAN and ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Rusia afirma que “no hay ninguna reunión prevista” entre Putin y Zelensky
Rusia afirma que “no hay ninguna reunión prevista” entre Putin y Zelensky

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó este viernes que “no hay ninguna reunión prevista” entre el presidente de Rusia, , y el mandatario ucraniano, , pese a los intentos de Estados Unidos para organizar una cumbre.

“No hay ninguna reunión prevista”, declaró en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News, y agregó que Putin “está dispuesto a reunirse con Zelensky . Esta agenda no está para nada lista”.

El presidente estadounidense, , generó expectativas sobre una cumbre en breve entre ambos gobernantes al afirmar que habían acordado reunirse después de que la visita a la Casa Blanca el lunes de Zelensky, escoltado por sus aliados europeos.

Lavrov criticó esta semana la reunión de la Casa Blanca y acusó a los dirigentes europeos de intentar influir de forma “torpe” en Trump para cambiar su posición sobre Ucrania, acordada con Putin en una cumbre celebrada en Alaska el viernes pasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el presidente ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Drew ANGERER / AFP)
El canciller ruso declaró que Washington quiere que los beligerantes acepten varios “principios”, incluidos la garantía de que no formará parte de la OTAN y la discusión sobre cuestiones territoriales.

“ZelenskY dijo que no a todo esto”, repitió Lavrov.

Trump prometió que a su retorno a la Casa Blanca en enero de este año, podría fin rápidamente al conflicto en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, sin avances importantes.

