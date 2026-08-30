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El último ataque ruso contra Kiev dejó 37 muertos y un gran incendio en depósitos de almacenamiento. Foto: Ukrainian Emergency Service/AFP
El último ataque ruso contra Kiev dejó 37 muertos y un gran incendio en depósitos de almacenamiento. Foto: Ukrainian Emergency Service/AFP
Por Agencia EFE

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy una próxima campaña de ataques masivos contra el sistema energético de Ucrania, en respuesta a los ataques ucranianos contra las refinerías y centros logísticos rusos de los últimos meses, y una notable escalada de ambas partes que cobra cada vez más víctimas civiles ucranianas y rusas.

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