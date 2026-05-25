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Una mujer camina junto a edificios gravemente dañados tras los ataques rusos en Kiev el 24 de mayo de 2026. (Foto de Roman PILIPEY / AFP).
Una mujer camina junto a edificios gravemente dañados tras los ataques rusos en Kiev el 24 de mayo de 2026. (Foto de Roman PILIPEY / AFP).
/ ROMAN PILIPEY
Por Agencia EFE

Rusia anunció este lunes una campaña de bombardeos contra los centros de mando y las empresas de la industria militar en Kiev en respuesta al reciente “ataque sangriento” contra una residencia estudiantil en la región ocupada de Lugansk y conminó a los ciudadanos extranjeros y al personal diplomático a que abandonen “cuanto antes” la capital ucraniana.

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