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En la imagen de archivo, el Zu-22-3, un cañón aéreo de la era soviética empleado para derribar drones kamikaze "Shahed" cerca de Járkov, en el este de Ucrania. Foto: EFE/Sergey Kozlov
En la imagen de archivo, el Zu-22-3, un cañón aéreo de la era soviética empleado para derribar drones kamikaze "Shahed" cerca de Járkov, en el este de Ucrania. Foto: EFE/Sergey Kozlov
Por Agencia EFE

Rusia lanzó a última hora de la tarde del miércoles un ataque con numerosos misiles y drones contra varias regiones de Ucrania, según informa en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea ucraniana, que da cuenta en tiempo real de los lugares a los que se dirigen los misiles y los grupos de drones.

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