Rusia lanzó a última hora de la tarde del miércoles un ataque con numerosos misiles y drones contra varias regiones de Ucrania, según informa en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea ucraniana, que da cuenta en tiempo real de los lugares a los que se dirigen los misiles y los grupos de drones.
Rusia lanzó a última hora de la tarde del miércoles un ataque con numerosos misiles y drones contra varias regiones de Ucrania, según informa en su cuenta de Telegram la Fuerza Aérea ucraniana, que da cuenta en tiempo real de los lugares a los que se dirigen los misiles y los grupos de drones.
Una de las primeras ciudades a las que llegaron los proyectiles rusos fue el puerto de Odesa, en el sur de Ucrania, donde la administración militar de la ciudad, ha informado de la muerte de una mujer por el impacto de un aparato no tripulado en un edificio de viviendas.
El bombardeo de este miércoles por la tarde se produce a una hora poco habitual para los ataques de Rusia, suele lanzar sus misiles y drones de noche y de madrugada, si bien en las últimas semanas ha bombardeado masivamente la retaguardia ucraniana a plena luz del día en varias ocasiones.
Vladimir Putin "no logró sus objetivos" de guerra ni "quebró a los ucranianos", declaró este martes 24 de febrero el presidente Volodymyr Zelensky, mientras el Kremlin marcaba el inicio del quinto año de su invasión prometiendo seguir luchando en el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta lograr sus objetivos. (AFP)