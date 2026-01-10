Esta fotografía muestra un edificio residencial gravemente dañado tras los ataques con drones y misiles rusos en Kiev en la madrugada del 9 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Serhii Okunev / AFP
Esta fotografía muestra un edificio residencial gravemente dañado tras los ataques con drones y misiles rusos en Kiev en la madrugada del 9 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Serhii Okunev / AFP
/ SERHII OKUNEV
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Rusia ataca con misil y 121 drones Ucrania y golpea infraestructura industrial en Odesa
Resumen de la noticia por IA
Rusia ataca con misil y 121 drones Ucrania y golpea infraestructura industrial en Odesa

Rusia ataca con misil y 121 drones Ucrania y golpea infraestructura industrial en Odesa

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

con un y con 121 drones y golpeó una infraestructura industrial en el puerto de la ciudad ucraniana de Odesa, informaron la Fuerza Aérea y el jefe de la Administración Militar de la región sureña, Oleg Kíper.

De acuerdo con el parte diario de la Fuerza Aérea, logró derribar 94 drones tipo Shahed, Gerbera y de otro tipo en el norte, sur y este del país, pero no así el misil Iskander-M lanzado desde la región rusa de Kursk.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Rusia dice que considerará toda presencia militar occidental en Ucrania como un “objetivo legítimo”

El misil y 27 drones suicidas impactaron en 15 lugares del país, donde también se observó la caída de restos de drones derribados en una ubicación.

Como consecuencia del ataque, en el recinto de una empresa portuaria de Odesa resultó dañado un depósito vacío y se produjo un incendio de material aislante, explicó Kíper.

Hasta el momento no se ha recibido información sobre personas fallecidas o heridas.

Putin supervisa ejercicios de sus fuerzas nucleares

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC