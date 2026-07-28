El presidente ruso Vladimir Putin visita un puesto de mando del grupo de fuerzas conjuntas, en medio del conflicto ruso-ucraniano en curso. (Handout / OFICINA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA RUSA / AFP)
El presidente ruso Vladimir Putin visita un puesto de mando del grupo de fuerzas conjuntas, en medio del conflicto ruso-ucraniano en curso. (Handout / OFICINA DE PRENSA DE LA PRESIDENCIA RUSA / AFP)
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Por Agencia EFE

El Ejército ruso atacó este martes dos buques ucranianos en el mar Negro y en el puerto de Mikoláiv, a los que vinculó a las Fuerzas Armadas de Ucrania, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

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