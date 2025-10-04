Rusia ataca estación de tren en región ucraniana de Sumi y causa un muerto y 30 heridos

Rusia atacó este sábado con drones una estación de tren en la localidad de Shostka, en la región ucraniana de Sumi (noroeste), y causó al menos un muerto y 30 heridos, según denunciaron la Administración Regional Militar y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“El enemigo golpeó deliberadamente la infraestructura civil, impactando un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Shostka y Kiev”, señaló la Administración Regional en un mensaje de Telegram.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

PUEDES VER: Rusia lanza su mayor ataque contra la red de gas de Ucrania desde 2022

Según el jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Grigórov, en el momento del ataque había decenas de personas en el lugar y después de la primera explosión un dron sobrevoló la estación, impidiendo las labores de rescate.

Más tarde los rusos lanzaron un segundo ataque.

Según la Fiscalía de Sumi, en uno de los vagones alcanzados se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 71 años.

Zelensky calificó en la red social X el ataque de “salvaje”, y dijo que causó al menos 30 heridos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Ocho heridos fueron trasladados a centros médicos; uno se encuentra en cuidados intensivos en estado grave.

Entre los heridos hay tres niños de 8, 11 y 14 años. El mayor, un niño, se encuentra en estado de moderada gravedad.

“Los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles. Y esto es terror que el mundo no debe ignorar. Cada día Rusia quita vidas. Y solo la fuerza puede hacer que se detengan”, insistió Zelensky.

Por ello, instó a Europa y a EE.UU. a pasar de las palabras sobre nuevas sanciones a Rusia a “acciones contundentes”.