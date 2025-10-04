Rescatistas ucranianos trabajan para extinguir un incendio en el lugar de un ataque ruso contra un mercado en Járkov. Foto: EFE/EPA/Sergey Kozlov
Rescatistas ucranianos trabajan para extinguir un incendio en el lugar de un ataque ruso contra un mercado en Járkov. Foto: EFE/EPA/Sergey Kozlov
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Rusia ataca estación de tren en región ucraniana de Sumi y causa un muerto y 30 heridos
Resumen de la noticia por IA
Rusia ataca estación de tren en región ucraniana de Sumi y causa un muerto y 30 heridos

Rusia ataca estación de tren en región ucraniana de Sumi y causa un muerto y 30 heridos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

este sábado con drones una estación de tren en la localidad de Shostka, en la región ucraniana de Sumi (noroeste), y causó al menos un muerto y 30 heridos, según denunciaron la Administración Regional Militar y el presidente ucraniano, .

“El enemigo golpeó deliberadamente la infraestructura civil, impactando un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Shostka y Kiev”, señaló la Administración Regional en un mensaje de Telegram.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Rusia lanza su mayor ataque contra la red de gas de Ucrania desde 2022

Según el jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Grigórov, en el momento del ataque había decenas de personas en el lugar y después de la primera explosión un dron sobrevoló la estación, impidiendo las labores de rescate.

Más tarde los rusos .

Según la Fiscalía de Sumi, en uno de los vagones alcanzados se encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 71 años.

, y dijo que causó al menos 30 heridos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Ocho heridos fueron trasladados a centros médicos; uno se encuentra en cuidados intensivos en estado grave.

Entre los heridos hay tres niños de 8, 11 y 14 años. El mayor, un niño, se encuentra en estado de moderada gravedad.

“Los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles. Y esto es terror que el mundo no debe ignorar. Cada día Rusia quita vidas. Y solo la fuerza puede hacer que se detengan”, insistió Zelensky.

Por ello, instó a Europa y a EE.UU. a pasar de las palabras sobre a “acciones contundentes”.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC