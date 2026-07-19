El ejército ruso atacó la pasada noche varias fábricas de componentes para misiles y drones en Kiev, además de un centro logístico, en respuesta al ataque perpetrado el sábado por el enemigo contra dos naves de comercio electrónico en territorio ruso.

Según informó el domingo el Ministerio de Defensa ruso, los misiles de alta precisión y los drones de asalto alcanzaron las instalaciones de la compañía Radionics, que fabrica sistemas de mando para los misiles de crucero Flamingo; los misiles tácticos FP y los misiles guiados tierra-mar Neptún-MD.

También golpearon otras tres fábricas de la industria militar que suministran componentes para misiles, aviones MiG-29 y drones de alargo alcance: Artem, Meridian y Oakline.

A su vez, Defensa informó sobre el bombardeo de una terminal de distribución de la compañía Nova Poshta, cuyas instalaciones ya habían sido golpeadas en el pasado por Moscú.

Rusia mantiene que dichos centros de distribución almacenan productos de doble ruso, civil y militar, incluido elementos para la fabricación de aparatos no tripulados de largo alcance.

Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar de un ataque con misiles rusos contra una zona residencial en Kiev, Ucrania, el 19 de julio de 2026, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE/EPA/STRINGER

El bombardeo ruso dejó al menos un muerto y 16 heridos, según el alcalde, Vitali Klitschko. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo en su cuenta de X que los rusos habían disparado durante la noche más de cuarenta misiles contra Ucrania, la mayoría de ellos contra Kiev, y 120 drones.

El ataque perpetrado el sábado por drones ucranianos contra dos naves de distribución de comercio electrónico en las regiones rusas de Tambov y Moscú dejó ocho muertos y más de medio centenar de heridos.