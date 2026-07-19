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Resumen

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Lugar del ataque con misiles rusos contra una zona residencial en Kiev, Ucrania, el 19 de julio de 2026, en el marco de la invasión rusa. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Lugar del ataque con misiles rusos contra una zona residencial en Kiev, Ucrania, el 19 de julio de 2026, en el marco de la invasión rusa. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Por Agencia EFE

El ejército ruso atacó la pasada noche varias fábricas de componentes para misiles y drones en Kiev, además de un centro logístico, en respuesta al ataque perpetrado el sábado por el enemigo contra dos naves de comercio electrónico en territorio ruso.

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