Rusia atacó Ucrania en las últimas horas con 154 drones suicidas y aunque las defensas aéreas pudieron derribar o neutralizar 148, el ataque dejó a la ciudad de Cherníguiv, en el norte del país, sin suministro eléctrico.
“Cherníguiv ha quedado completamente sin suministro eléctrico como consecuencia de los ataques de la Federación de Rusia contra la infraestructura energética en la región” homónima, señaló el Ayuntamiento en un mensaje de Telegram.
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La Fuerza Aérea de Ucrania informó en su parte diario de que Rusia atacó el país en concreto con 154 drones de ataque de tipo Shahed, Gerbera, Italmas y otros tipos de vehículos aéreos no tripulados desde territorio ruso y la ocupada península de Crimea.
Según datos preliminares, la defensa aérea derribó o neutralizó 148 drones enemigos, pero se registraron impactos de cinco drones de ataque en cuatro ubicaciones, así como la caída de restos de drones derribados en siete lugares.
Vladimir Putin "no logró sus objetivos" de guerra ni "quebró a los ucranianos", declaró este martes 24 de febrero el presidente Volodymyr Zelensky, mientras el Kremlin marcaba el inicio del quinto año de su invasión prometiendo seguir luchando en el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta lograr sus objetivos. (AFP)