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Destrucción en la ciudad de Kostiantynivka, en la región de Donetsk, tras un ataque ruso el pasado 20 de diciembre. Foto: EFE/EPA/24.ª Brigada Mecanizada de Ucrania
Destrucción en la ciudad de Kostiantynivka, en la región de Donetsk, tras un ataque ruso el pasado 20 de diciembre. Foto: EFE/EPA/24.ª Brigada Mecanizada de Ucrania
Por Agencia EFE

Rusia atacó Ucrania en las últimas horas con 154 drones suicidas y aunque las defensas aéreas pudieron derribar o neutralizar 148, el ataque dejó a la ciudad de Cherníguiv, en el norte del país, sin suministro eléctrico.

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