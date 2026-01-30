Rusia ataca Ucrania con un misil y 111 drones tras el anuncio de una tregua energética

Escuchar
Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar donde se produjo un ataque ruso contra una zona residencial en Odesa, al suroeste de Ucrania, el 27 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE/EPA/STRINGER

Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar donde se produjo un ataque ruso contra una zona residencial en Odesa, al suroeste de Ucrania, el 27 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE/EPA/STRINGER
Por Agencia EFE

Rusia ha lanzado desde la pasada noche contra Ucrania un misil balístico y 111 drones de larga distancia de distintos tipos, en un nuevo ataque aéreo que se produce horas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara un acuerdo verbal con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el que este último se comprometió a detener durante una semana los bombardeos a infraestructuras ucranianas.

