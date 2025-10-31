Rusia atacó anoche territorio ucraniano con 145 drones y un misil balístico

Al menos dos personas murieron y otras 17 resultaron heridas después de que las fuerzas rusas lanzaran un ataque nocturno contra Kiev. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Al menos dos personas murieron y otras 17 resultaron heridas después de que las fuerzas rusas lanzaran un ataque nocturno contra Kiev. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Agencia EFE

atacó anoche territorio ucraniano con 145 drones y un misil balístico que fue interceptado por las defensas aéreas ucranianas, según el parte de este viernes de la .

Del total de los drones empleados por Rusia en este nuevo ataque nocturno, cerca de 90 eran aparatos no tripulados kamikaze Shahed.

PUEDES VER: Cómo nuevas pruebas nucleares de EE.UU. y Rusia serían “muchas veces más peligrosas que las de la Guerra Fría”

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 107 de los drones. Otros 36 vehículos no tripulados impactaron en veinte localizaciones no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana.

Varios drones seguían en el momento en que fue emitido el parte.

Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques con decenas y a veces centenares de drones de largo alcance que tienen entre sus principales objetivos infraestructuras civiles, estratégicas e instalaciones militares o asociadas a la industria de defensa.

Putin supervisa ejercicios de sus fuerzas nucleares

