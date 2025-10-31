Rusia atacó anoche territorio ucraniano con 145 drones y un misil balístico que fue interceptado por las defensas aéreas ucranianas, según el parte de este viernes de la Fuerza Aérea de Ucrania.

Del total de los drones empleados por Rusia en este nuevo ataque nocturno, cerca de 90 eran aparatos no tripulados kamikaze Shahed.

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 107 de los drones. Otros 36 vehículos no tripulados impactaron en veinte localizaciones no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana.

Varios drones seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano en el momento en que fue emitido el parte.

Rusia y Ucrania intercambian cada noche ataques con decenas y a veces centenares de drones de largo alcance que tienen entre sus principales objetivos infraestructuras civiles, estratégicas e instalaciones militares o asociadas a la industria de defensa.