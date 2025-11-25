Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar donde un ataque ruso ha alcanzado un edificio residencial de nueve plantas en Kiev, Ucrania, el 25 de noviembre de 2025, en plena invasión rusa. Foto: EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO
Agencia EFE
Rusia atacó Ucrania con 22 misiles y 460 drones y 4 de ellos entran en Rumanía y Moldavia
Rusia atacó Ucrania con 22 misiles y 460 drones y 4 de ellos entran en Rumanía y Moldavia

lanzó durante la madrugada y la mañana contra un total de 22 misiles y más de 460 drones, según informó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que explicó que cuatro de los drones entraron en los espacios aéreos de las vecinas Rumanía y Moldavia.

“Se sabe que cuatro drones cruzaron al espacio aéreo de nuestros vecinos, Moldavia y Rumanía”, escribió en X, Zelensky, que afirmó que la hora en que los aparatos entraron al espacio aéreo de estos países ha sido confirmada.

El presidente ucraniano dijo que este nuevo incidente en que drones rusos cruzan a países vecinos de Ucrania es un recordatorio a todos los socios de Kiev de la importancia de seguir armando a Ucrania y ejerciendo presión con sanciones sobre Rusia.

“No puede haber pausas en la asistencia. Lo más importante es que todos los aliados avancen hacia la diplomacia juntos, con esfuerzos conjuntos”, , que se produce en medio de los contactos liderados por EE.UU. para logar un final pactado a la guerra.

Zelensky confirmó también que el ataque ruso de hoy fue dirigido contra infraestructuras energéticas de varias regiones y alcanzó además infraestructura portuaria en la región sureña de Odesa, fronteriza con Rumanía y Moldavia.

La gente abandona sus hogares en el lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio residencial de nueve plantas en Kiev, Ucrania, el 25 de noviembre de 2025, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO
Rumanía forma parte de la OTAN. Drones rusos ya han caído en el territorio o entrado al espacio aéreo de Moldavia y de países de la OTAN como Rumanía y Polonia en ocasiones anteriores.

Al tiempo que , Kiev lanzaba contra territorio ruso uno de los ataques con drones más masivos de las últimas semanas.

Seis personas han muerto en Kiev y otras tres han perdido la vida en la región rusa de Rostov como consecuencia de este intercambio de ataques.

Al menos seis personas murieron el viernes 14 de noviembre en Ucrania como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que tuvieron como epicentro la capital, Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas. (AFP)

