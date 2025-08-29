Rusia concentró a 100.000 soldados cerca de ciudad clave del este de Ucrania, dice Zelensky

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alertó este viernes de que Rusia ha concentrado una fuerza de alrededor de 100.000 soldados cerca de la ciudad ucraniana de Pokrovsk, en el frente oriental.

La situación en la zona de Pokrovsk es la más “preocupante” actualmente, advirtió Zelensky.

“El enemigo se está concentrando allí. Hasta 100.000 soldados, eso es lo que teníamos esta mañana. En cualquier caso, están preparando acciones ofensivas”, declaró el mandatario a un grupo de medios de comunicación, entre ellos AFP.

Esta localidad de la región de Donetsk tiene una importancia estratégica para las tropas ucranianas, ya que está en la intersección de varios caminos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una reunión con su homólogo estadounidese, Donald Trump, el 18 de agosto de 2025, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: EFE/Aaron Schwartz/Pool

El ejército ruso, que ocupa un 20% del territorio ucraniano, avanza lentamente en el este desde hace dos años, aunque en los últimos meses aceleró sus progresos.

En julio, Rusia afirmó que logró tomar varias localidades en Dnipropetrovsk, siendo esta la primera vez desde el inicio de la invasión en febrero de 2022 que sus tropas entraban en esta región que limita con Donetsk.