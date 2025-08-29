El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Foto: EFE/EPA/Sergey Dolzhenko
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Foto: EFE/EPA/Sergey Dolzhenko
Rusia concentró a 100.000 soldados cerca de ciudad clave del este de Ucrania, dice Zelensky
El presidente ucraniano, , alertó este viernes de que ha concentrado una fuerza de alrededor de 100.000 soldados cerca de la ciudad ucraniana de Pokrovsk, en el frente oriental.

La situación en la zona de Pokrovsk es la más “preocupante” actualmente, advirtió Zelensky.

“El enemigo se está concentrando allí. Hasta 100.000 soldados, eso es lo que teníamos esta mañana. En cualquier caso, están preparando acciones ofensivas”, declaró el mandatario a un grupo de medios de comunicación, entre ellos AFP.

Esta localidad de la región de Donetsk tiene una , ya que está en la intersección de varios caminos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una reunión con su homólogo estadounidese, Donald Trump, el 18 de agosto de 2025, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: EFE/Aaron Schwartz/Pool
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una reunión con su homólogo estadounidese, Donald Trump, el 18 de agosto de 2025, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Foto: EFE/Aaron Schwartz/Pool

El ejército ruso, que ocupa un 20% del territorio ucraniano, avanza lentamente en el este desde hace dos años, aunque en los últimos meses aceleró sus progresos.

En julio, Rusia afirmó que logró , siendo esta la primera vez desde el inicio de la invasión en febrero de 2022 que sus tropas entraban en esta región que limita con Donetsk.

