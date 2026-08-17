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Resumen

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En esta fotografía de archivo, Vladimir Putin se reúne con Denis Pushilin, jefe de la región de Donetsk, controlada por Rusia en Ucrania, en el Kremlin de Moscú el 4 de agosto de 2025. Foto: Mikhail METZEL / POOL / AFP
En esta fotografía de archivo, Vladimir Putin se reúne con Denis Pushilin, jefe de la región de Donetsk, controlada por Rusia en Ucrania, en el Kremlin de Moscú el 4 de agosto de 2025. Foto: Mikhail METZEL / POOL / AFP
/ MIKHAIL METZEL
Por Agencia EFE

La Justicia rusa condenó hoy a 11 años y un mes de cárcel a uno de los dirigentes del partido opositor Yábloko, Lev Shlosberg, por criticar la campaña militar rusa en Ucrania.

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