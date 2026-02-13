Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Agencia EFE

El Kremlin confirmó hoy el acuerdo para reanudar la próxima semana -17 y 18 de febrero- en Ginebra las negociaciones sobre Ucrania, cuyas dos primeras rondas tuvieron lugar en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) con mediación de EE.UU.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Rusia descarta concesiones unilaterales para firmar un nuevo tratado de desarme con EE.UU.
Europa

Rusia descarta concesiones unilaterales para firmar un nuevo tratado de desarme con EE.UU.

Ucrania confirma nuevas reuniones con Rusia y EE. UU. el 17 y 18 de febrero en Ginebra
Europa

Ucrania confirma nuevas reuniones con Rusia y EE. UU. el 17 y 18 de febrero en Ginebra

Rusia confirma un acuerdo para reanudar el 17 de febrero las negociaciones sobre Ucrania
Europa

Rusia confirma un acuerdo para reanudar el 17 de febrero las negociaciones sobre Ucrania

Rusia asegura que aún no ha tomado una decisión sobre la Junta de la Paz de Trump
Europa

Rusia asegura que aún no ha tomado una decisión sobre la Junta de la Paz de Trump