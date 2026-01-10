Rusia culpa a defensas antiaéreas ucranianas de ataque contra la Embajada de Catar en Kiev

“Para las Fuerzas Armadas de Rusia las legaciones diplomáticas nunca han sido el objetivo de un ataque”, señala el comunicado de Exteriores.

Añade que los blancos designados por el ejército ruso en la capital ucraniana, donde murieron al menos cuatro personas, no se encontraban “cerca de la misión catarí”.

“Lo que indica un funcionamiento incorrecto de los sistemas ucranianos de defensa antiaérea que condujeron a los daños en el edificio de la Embajada”, subraya.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunció el viernes en X que el ataque masivo con misiles y drones contra Kiev causó desperfectos en la Embajada de Catar, “un Estado que hace tanto para mediar con Rusia con el fin de asegurar la liberación de prisioneros de guerra y civiles retenidos en prisiones rusas”.

Rescatistas ucranianos trabajan en escenario de un ataque ruso en Kiev este 9 de enero. Foto: EFE/EPA/Maxym Marusenko

No es la primera vez que un bombardeo ruso daña edificios de legaciones diplomáticas en territorio ucraniano, aunque Moscú siempre otorga la responsabilidad de lo ocurrido al ejército ucraniano.

Zelensky exigió una firme respuesta de la comunidad internacional al ataque, que incluyó por segunda vez en toda la guerra el empleo de un misil balístico hipersónico Oréshnik, que golpeó la región occidental de Leópolis.

Rusia esgrimió que el ataque con el Oréshnik fue una represalia por la supuesta operación con drones a finales de 2025 contra una de las residencias del presidente, Vladimir Putin, lo que ha sido negado por Kiev y puesto en duda por EE.UU.