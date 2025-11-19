El Sistema de Misiles Tácticos del Ejército de Estados Unidos (ATACMS) disparando un misil hacia el Mar del Este en Corea del Sur. Un sistema similar fue entregado a Ucrania, (Foto: AFP).
Rusia denuncia ataque con misiles estadounidenses ATACMS contra la ciudad de Vorónezh
intentó ayer atacar con misiles estadounidenses ATACMS la ciudad de Vorónezh, capital de la región fronteriza homónima, informó este miércoles el .

“El 18 de noviembre, a las 14:31, el régimen de Kiev intentó un ataque con misiles contra objetivos civiles en territorio ruso. El enemigo utilizó cuatro misiles tácticos ATACMS de fabricación estadounidense contra la ciudad de Vorónezh”, se afirma en el parte castrense publicado en Telegram.

El mando militar ruso indicó que los fueron derribados por los sistemas de defensa antiaérea S-400 y Pántsir.

“Fragmentos de los misiles destruidos dañaron el tejado del centro regional de gerontología y de un orfanato, y una vivienda particular. No se registraron víctimas entre la población civil”, añadió Defensa.

Vorónezh se encuentra a unos 180 kilómetros del lugar más próximo de la .

El presidente de EE. UU., Joe Biden, autorizó a Ucrania a utilizar misiles estadounidenses de largo alcance, como el ATACMS, contra objetivos militares dentro de Rusia. (Foto de John Hamilton / DoD / AFP / ARCHIVO)
El presidente de EE. UU., Joe Biden, autorizó a Ucrania a utilizar misiles estadounidenses de largo alcance, como el ATACMS, contra objetivos militares dentro de Rusia. (Foto de John Hamilton / DoD / AFP / ARCHIVO)
/ JOHN HAMILTON

Según Defensa, los establecieron que los misiles fueron lanzados desde un lugar próximo a la localidad de Voloska Balakliya, región de Járkov, sobre el que se lanzó un ataque con misiles Iskander,

Como resultado de la repuesta rusa fueron destruidas dos lanzaderas con sus dotaciones de misiles y su personal, que Defensa cifró en diez efectivos.

Al menos seis personas murieron el viernes 14 de noviembre en Ucrania como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que tuvieron como epicentro la capital, Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas. (AFP)

