Rusia denuncia ataque con misiles estadounidenses ATACMS contra la ciudad de Vorónezh

Ucrania intentó ayer atacar con misiles estadounidenses ATACMS la ciudad de Vorónezh, capital de la región fronteriza homónima, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia.

“El 18 de noviembre, a las 14:31, el régimen de Kiev intentó un ataque con misiles contra objetivos civiles en territorio ruso. El enemigo utilizó cuatro misiles tácticos ATACMS de fabricación estadounidense contra la ciudad de Vorónezh”, se afirma en el parte castrense publicado en Telegram.

El mando militar ruso indicó que los cuatro misiles ATACMS fueron derribados por los sistemas de defensa antiaérea S-400 y Pántsir.

“Fragmentos de los misiles destruidos dañaron el tejado del centro regional de gerontología y de un orfanato, y una vivienda particular. No se registraron víctimas entre la población civil”, añadió Defensa.

Vorónezh se encuentra a unos 180 kilómetros del lugar más próximo de la frontera con Ucrania.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, autorizó a Ucrania a utilizar misiles estadounidenses de largo alcance, como el ATACMS, contra objetivos militares dentro de Rusia. (Foto de John Hamilton / DoD / AFP / ARCHIVO) / JOHN HAMILTON

Según Defensa, los militares rusos establecieron que los misiles fueron lanzados desde un lugar próximo a la localidad de Voloska Balakliya, región de Járkov, sobre el que se lanzó un ataque con misiles Iskander,

Como resultado de la repuesta rusa fueron destruidas dos lanzaderas con sus dotaciones de misiles y su personal, que Defensa cifró en diez efectivos.