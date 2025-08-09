Rusia derriba 118 drones ucranianos desde las afueras de Moscú a la península de Crimea

Escucha la noticia
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 118 drones ucranianos sobre más de una decena de regiones, desde la costa del mar Negro a las afueras de Moscú.
Según el Ministerio de Defensa, fueron abatidos 28 drones sobre Kursk y diecinueve sobre Briansk, ambas regiones fronterizas con Ucrania.
Además, fueron derribados otros diecisiete aparatos no tripulados en Kaluga; catorce sobre el mar de Azov; diez en Tula; ocho en Oriol; otros ocho en Bélgorod; cinco en Krasnodar; tres en el mar Negro; dos en Rostov y otros dos en Crimea; uno en la región de Moscú y otro más en Lípetsk.
Ucrania había atacado la víspera territorio ruso con una treintena de drones de ala fija, según Defensa.
El ataque masivo se produjo coincidiendo con el anuncio de que los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de EE.UU., Donald Trump, se reunirán el próximo 15 de agosto en Alaska para buscar un arreglo al conflicto.
Al respecto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advirtió en X que las decisiones que se toman sin Ucrania son contrarias a la paz y “nacen muertas”.
“Son decisiones que no pueden funcionar. Y todos necesitamos una paz real y genuina. Una paz que la gente respete”, dijo.
