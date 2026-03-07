Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque a un edificio residencial en Járkov. Foto: EFE/EPA/Sergey Kozlov
Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque a un edificio residencial en Járkov. Foto: EFE/EPA/Sergey Kozlov
Por Agencia EFE

Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 124 drones ucranianos en 17 regiones, incluida Moscú y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.