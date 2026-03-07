Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 124 drones ucranianos en 17 regiones, incluida Moscú y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014.

“Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 124 drones ucranianos de ala fija”, reza el comunicado del Ministerio de Defensa en Telegram.

Los ataques afectaron a 17 regiones, aunque el grueso fue derribado en Briansk (29), Oriol (15) y Bélgorod (11).

Otros nueve fueron abatidos en Riazán, ocho en Kaluga, siete en Vorónezh, seis en Kursk, otros seis en Rostov, seis en Volgogrado, seis más en Crimea, cinco en Tula y otros cinco en Samara.

En menor nivel afectaron a las regiones de Lípetsk, donde derribaron tres drones, la región de Moscú (tres), Sarátov (dos), Uliánovsk (dos) e Ivánovsk (uno).

Uno de los drones interceptados sobrevolando la región de Moscú se dirigía hacia la capital rusa, afirma Defensa.

La administración regional de Briansk señaló que los drones alcanzaron infraestructura agrícola, entre ellos un edificio administrativo de Miratorg, una de las mayores empresas del sector primario ruso, y un almacén de la empresa Ohotno.

Rusia continuó con sus ataques a Kyiv este fin de semana.

Por su parte, el gobernador de Samara, Viacheslav Fedorishev, informó que una persona resultó herida a causa de los ataques.

Los ataques aéreos llevaron también al cierre de varios aeropuertos rusos, incluidos lo de Kazán, Nizhnekamsk y Bugulmá, todos en la misma región de Tatarstán.

El parte ruso únicamente comunica sobre los drones abatidos, no de aquellos que impactan contra sus objetivos.

Ayer, Defensa seguró haber interceptado 83 drones ucranianos.

