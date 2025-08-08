Rusia derriba 30 drones ucranianos sobre cinco de sus regiones y la anexionada Crimea

Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 30 drones de ala fija ucranianos. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP
Las derribaron anoche 30 drones de sobre cinco regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, los aparatos no tripulados fueron abatidos entre las 00:20 y 05:40 hora de Moscú (GMT+3) en las regiones de Rostov (9), Sarátov (6), Briansk (5), Bélgorod (1) y Volgogrado (1).

Además, en ese mismo lapso, las defensas antiaéreas rusas interceptaron y destruyeron ocho drones sobre la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

Este viernes concluye el ultimátum de diez días que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso a su homólogo ruso, , para que ordene un alto el fuego en Ucrania o, de lo contrario, impondrá sanciones para evitar que terceros países comercien con Rusia.

Al ser preguntado ayer sobre si el ultimátum a Putin seguía en pie, Trump respondió: “Dependerá de él, veremos lo que tiene que decir. Pero dependerá de él. Estoy muy decepcionado”.

La defensa aérea ucraniana dispara contra drones rusos durante un ataque masivo nocturno sobre Kiev el 4 de julio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP)
La defensa aérea ucraniana dispara contra drones rusos durante un ataque masivo nocturno sobre Kiev el 4 de julio de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei SUPINSKY / AFP)
/ SERGEI SUPINSKY

El enviado especial de Trump, , mantuvo el miércoles en Moscú una reunión de tres horas con Putin en la que abordaron la posibilidad de celebrar la próxima semana una cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia que ponga fin a la guerra de Ucrania.

El Kremlin confirmó ayer que .

“La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días llevarán sus preparativos”, dijo el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov.

