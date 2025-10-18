Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 33 drones de ala fija ucranianos. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 33 drones de ala fija ucranianos. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP
/ SERGEI SUPINSKY
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Rusia derriba 41 drones ucranianos sobre 12 regiones rusas y el mar Negro
Resumen de la noticia por IA
Rusia derriba 41 drones ucranianos sobre 12 regiones rusas y el mar Negro

Rusia derriba 41 drones ucranianos sobre 12 regiones rusas y el mar Negro

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Las derribaron la pasada madrugada 41 sobre 12 regiones rusas y el mar Negro.

“Anoche, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 41 drones ucranianos de ala fija”, señala el comunicado del Ministerio de Defensa en Telegram.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Trump habló de los misiles Tomahawk que le pide Ucrania y lanzó una dura advertencia a Putin

La mayoría de los ataques se produjeron en las regiones de Briansk (12 drones derribados), Kaluga (cinco) y Bashkiria (cinco), donde hoy mismo las autoridades regionales informaron sobre la explosión de una fábrica de armas, aunque desvinculan el

Otros tres drones fueron interceptados sobrevolando la región de Moscú, otros dos sobre Bélgorod y Oriol y uno en Volgogrado, Kursk, Riazán, Tambov, Tula y Samara.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visita Kherson tras el ataque del ejército ruso a la represa Kajovka. (EFE/Mykola Tymchenko).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visita Kherson tras el ataque del ejército ruso a la represa Kajovka. (EFE/Mykola Tymchenko).
/ MYKOLA TYMCHENKO

Además, otros seis fueron abatidos sobre el mar Negro.

Ayer, Defensa comunicó el derribo de 61 drones ucranianos, dos de ellos cerca de Moscú.

El parte castrense notifica los , pero no informa de los que impactan contra sus objetivos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves 16 de octubre que se reunirá con su par ruso, Vladimir Putin, en Budapest, sin precisar fecha, tras una conversación telefónica durante la cual "se han hecho grandes progresos". (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC