Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Durante la noche, todo el territorio ucraniano se encontraba en alerta por posibles ataques aéreos. (Photo by Serhii Okunev / AFP)
Durante la noche, todo el territorio ucraniano se encontraba en alerta por posibles ataques aéreos. (Photo by Serhii Okunev / AFP)
/ SERHII OKUNEV
Por Agencia EFE

Las defensas antiaéreas rusas derribaron entre las 20:00 hora de Moscú (17:00 GMT) del jueves y las 07:00 (04:00 GMT) de hoy 148 drones ucranianos de ala fija, incluyendo 17 que se dirigían a la capital rusa, según el Ministerio de Defensa de Rusia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.