Rusia derriba más de 200 drones ucranianos en menos de 24 horas

Las defensas antiaéreas rusas han derribado en menos de 24 horas más de 200 drones ucranianos, que apuntaban a objetivos desde la región de Tatarstán a las costas de la anexionada península de Crimea, según fuentes oficiales.

Según el Ministerio de Defensa, casi un centenar de drones (97) fueron abatidos durante la noche; 44 entre las 8 de la mañana y el mediodía; otros 27 hasta las 15.30 y 35 aparatos hasta las 18.00 hora local.

Además, las baterías rusas derribaron nueve drones en la región de Moscú, alguno de los cuales se dirigía a la capital.

Estos aparatos no tripulados de ala fija fueron derribados entre las 22.41 del viernes y las 18.00 hora local del sábado (GMT +3).

El Servicio de Seguridad de Ucrania aseguró hoy haber golpeado un almacén de drones kamikaze Shahed de diseño iraní en Tatarstán, a unos 1.300 kilómetros de su frontera.

Según este comunicado, el ataque provocó una explosión y un incendio en el edificio empleado como centro logístico, situado en la localidad de Kizil-Yul.

El arsenal atacado se encuentra a unos 30 kilómetros de un importante centro de producción donde se ensamblan drones Shahed en Yelabuga, también en Tatarstán.

Vecinos cargan sus pertenencias en el lugar del ataque ruso contra un edificio residencial de nueve plantas en Kiev, Ucrania, el 31 de julio de 2025.

Ucrania había atacado la víspera territorio ruso con una treintena de drones de ala fija, según Defensa.

El ataque masivo se produjo coincidiendo con el anuncio de que los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de EE.UU., Donald Trump, se reunirán el próximo 15 de agosto en Alaska para buscar un arreglo al conflicto en Ucrania.

Putin aceptó reunirse con Trump un día antes de que venciera el ultimátum de diez días que este le impuso para que detuviera los combates, a lo que se ha negado hasta ahora.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky mantiene su demanda de un alto el fuego, rechazó un posible acuerdo a espaldas de Kiev y descartó concesiones territoriales al agresor ruso.