Rusia derriba más de 50 drones ucranianos sobre su territorio y la anexionada Crimea

Las defensas antiaéreas rusas derribaron hoy más de 50 drones de ala fija ucranianos sobre su territorio y la anexionada península de Crimea, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
“Desde la medianoche hasta las 06:00 (03:00 GMT) los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 54 aparatos no tripulados de ala fija”, se afirma en el parte castrense.
Según el mando militar ruso, solo en la región de Briank, fronteriza con Ucrania, fueron abatidos 18 drones.
Otros diez aparatos fueron destruidos sobre la península de Crimea y nueve sobre las aguas del mar Negro, que baña las costas de ese territorio anexionado por Moscú en 2014.
Los drones restantes fueron derribados sobres las regiones de Tver (8), Oriol (2) Riazán (2), Tula (2), Kursk (1), Kaluga (1) y Nóvgorod (1).
Como es habitual, Defensa no ofreció información sobre si se produjeron víctimas o daños a consecuencia del ataque aéreo.
