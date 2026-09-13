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Resumen

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El presidente ruso, Vladímir Putin, preside una reunión con miembros del Consejo de Seguridad por videoconferencia en la residencia oficial de Novo-Ogaryovo, a las afueras de Moscú (Rusia), el 3 de marzo de 2022. El presidente ruso declaró el jueves que el avance de Moscú en Ucrania se desarrolla "según lo previsto" y ordenó el pago de importantes indemnizaciones para los soldados rusos fallecidos durante la invasión. (Foto de Andrey Gorshkov / SPUTNIK / AFP)
El presidente ruso, Vladímir Putin, preside una reunión con miembros del Consejo de Seguridad por videoconferencia en la residencia oficial de Novo-Ogaryovo, a las afueras de Moscú (Rusia), el 3 de marzo de 2022. El presidente ruso declaró el jueves que el avance de Moscú en Ucrania se desarrolla "según lo previsto" y ordenó el pago de importantes indemnizaciones para los soldados rusos fallecidos durante la invasión. (Foto de Andrey Gorshkov / SPUTNIK / AFP)
/ ANDREY GORSHKOV
Por Agencia AFP

Rusia afirmó este domingo que atacó “infraestructura ferroviaria” en el oeste de Ucrania utilizada para “transportar carga militar” desde Europa, después de que Polonia y Ucrania denunciaron que un dron alcanzó un tren de pasajeros rumbo a Varsovia y un área cerca de un puesto fronterizo polaco.

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