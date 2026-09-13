Rusia afirmó este domingo que atacó “infraestructura ferroviaria” en el oeste de Ucrania utilizada para “transportar carga militar” desde Europa, después de que Polonia y Ucrania denunciaron que un dron alcanzó un tren de pasajeros rumbo a Varsovia y un área cerca de un puesto fronterizo polaco.

“Han continuado los ataques contra la infraestructura ferroviaria en las regiones occidentales de Ucrania, que se utiliza para transportar carga militar desde países europeos”, indicó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

MIRA AQUÍ: Un dron ruso alcanza un tren en Ucrania que iba rumbo a Varsovia

Polonia y Ucrania denunciaron este domingo como una “escalada” los bombardeos rusos cerca de la frontera polaca, incluidos los ataques contra un tren con destino a Varsovia y cerca de un puesto fronterizo, y Kiev advirtió que Moscú está “tocando” la puerta de Europa.

Los ataques cerca de la frontera de un miembro de la OTAN se producen mientras los aliados europeos de Kiev se muestran preocupados por el aumento de los actos de sabotaje orquestados por Rusia en su territorio, a medida que la guerra avanza hacia su quinto año.

El mismo domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Ucrania debería dejar de atacar refinerías en Rusia, afirmando que “hay muchos otros objetivos”, lo que supuso un revés para Kiev.

Ucrania ha atacado refinerías de petróleo rusas como acciones de represalia, en un intento de dañar el poder belico de Rusia.

Después del inicio de su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, Moscú sigue intensificando sus ataques contra las infraestructuras ucranianas, a costa de un número cada vez mayor de víctimas civiles en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El operador estatal de ferrocarriles de Ucrania afirmó que altos funcionarios occidentales —entre ellos el ex primer ministro Boris Johnson y el ex director de la CIA David Petraeus— se encontraron en una estación de tren en el oeste de Ucrania “poco antes” del ataque de Rusia a un tren con destino a Varsovia.

Ucrania denunció que el ataque tuvo lugar a dos kilómetros de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN.

“He aquí el terror de (Vladimir) Putin, que golpea directamente a las puertas de la UE y de la OTAN. Queridos socios, los bárbaros rusos están a vuestras puertas”, dijo el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sibiga.

El presidente ucraniano, Volodymyur Zelensky, calificó el ataque de “deliberado”.

Zelensky declaró que Moscú había apuntado, en esta nueva oleada de ataques, contra infraestructuras ferroviarias y energéticas, así como contra “edificios civiles”, especialmente en el oeste del país, menos atacado que las regiones cercanas al frente oa la capital.

Polonia advierte de nueva “escalada”

Uno de los drones rusos impactó contra la locomotora de un tren de pasajeros que conectaba Kiev con Varsovia. Otro dron cayó cerca de un puesto fronterizo, en el lado ucraniano.

“Poco antes de que la locomotora fuera alcanzada en la frontera ucraniano-polaca, un tren diplomático se encontraba en la estación de Yagodin”, precisó en un comunicado el operador ferroviario ucraniano Ukrzaliznytsia.

“A bordo viajaban, entre otros, asesores de seguridad de varios Estados miembros de la UE y antiguos dirigentes europeos, incluido el ex primer ministro del Reino Unido Boris Johnson.

En otro tren que estaba en la estación de Yagodin en el mismo momento del ataque se encontró el exdirector de la CIA David Petraeus", detalló el operador.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, convocó una reunión de emergencia tras estos ataques y advirtió de una intensificación de la ofensiva rusa en Ucrania en las próximas semanas que podría afectar a Polonia.

“Las próximas semanas y meses serán un período de muy intensas acciones por parte de Rusia”, recalcó.

Polonia “no puede descartar que esta escalada afecte también” su territorio, agregó el jefe de Gobierno.

Más temprano, su ministro de Relaciones Exteriores, Radoslaw Sikorski, dijo en Kiev que “esto es una escalada, supone otro gran desafío para Ucrania” y abogó por redoblar los esfuerzos europeos “para apoyar a las víctimas de la agresión”.

Sikorski, de visita en la capital ucraniana, citó entre otros incidentes que han traspasado los márgenes de los dos países en guerra, el descubrimiento de un dron explosivo en el aeropuerto de Leipzig, que Berlín atribuyó a Rusia a principios de septiembre.

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